وزير الصحة: متجهون قريباً لإطلاق العمل في مستشفى حكومي جديد في منطقة السهلة - أكروم

اختتم وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين جولته العكارية الأولى بزيارة مستشفى عبدالله الراسي الحكومي - حلبا.



وأكّد الوزير ناصر الدين أنّ "مستشفى حلبا الحكومي يشكّل ركيزة أساسية في خدمة أبناء عكار، إذ يُعتبر المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة الذي يستقبل جميع المرضى من دون تمييز"، مشيراً إلى أنّ "الوزارة تعمل على تعزيز قدراته وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية".



وأعلن وصول جهاز "CT Scan" حديث إلى المستشفى بقيمة 700 ألف دولار مقدّمة من وزارة الصحة، على أن يبدأ تشغيله خلال شهر. كما كشف عن تجهيز المستشفى بجهاز MRI عبر البنك الإسلامي للتنمية، ووحدة قسطرة قلبية بدعم من الهلال الأحمر القطري، إلى جانب مساهمة مالية إضافية تقدّر بنحو نصف مليون دولار لتطوير الخدمات الطبية وتلبية حاجات أبناء المنطقة.



وكشف وزير الصحة عن مشروع جديد، قائلاً: "هذه المنطقة تحتاج إلى أكثر من مستشفى حكومي، ولهذا نحن، بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار والصندوق الكويتي للتنمية، متجهون قريباً لإطلاق العمل في مستشفى حكومي جديد في منطقة السهلة - أكروم، بما يليق بأهالي عكار وحقهم في الرعاية الصحية اللائقة".