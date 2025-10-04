حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني

اندلع حريق ضخم في الأحراج على الجبل المطل على الطريق البحرية بين حنوش وشكا، حيث تمددت النيران بسرعة بفعل الرياح وصعوبة التضاريس.



وقد استنفرت فرق الدفاع المدني من مراكز عدة وساندها أهالي بلدة حامات من الجهة العليا، وتمكنوا بعد جهود استمرت لساعات من السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى المنازل.



وتعرّض أحد عناصر الدفاع المدني خلال عملية الاخماد من مركز رأس نحاش لإصابة نتيجة سقوطه، فتم نقله الى مستشفى البترون لتلقي العلاج اللازم، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.