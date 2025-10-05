الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ملكة جمال لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حملة أمنية بقاعًا وتوقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم
أخبار لبنان
2025-10-05 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حملة أمنية بقاعًا وتوقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم
نفذت شعبة المعلومات في البقاع اليوم، حملة أمنية واسعة، على خلفية تزايد سباقات الدراجات النارية والقيادة بعكس اتجاه السير على الأوتوستراد العربي، وتنامي شكاوى الأهالي والعابرين في منطقة البقاع.
شملت الحملة توقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم، بعدما تبين أنهم شاركوا في سباقات غير قانونية وارتكبوا مخالفات خطيرة، منها القيادة بعكس السير والقيام بحركات بهلوانية بسرعة مفرطة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.
يُشار إلى أن هذه التجمعات تتكرر أسبوعيًا، ولا سيما أيام الأحد. وقد لاقت الحملة ارتياحًا واسعًا لدى الأهالي والعابرين الذين أعربوا عن أملهم في استمرارها، حفاظًا على السلامة العامة.
وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
أخبار لبنان
أمنية
بقاعًا
وتوقيف
سائقي
الدراجات
النارية
دراجاتهم
التالي
حماية لبنان أولوية (الأنباء الإلكترونية)
مخزومي: آن الأوان لتسليم السلاح للدولة قبل أن نُسلّم ما تبقّى من الوطن إلى الفوضى والانهيار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-10
"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان
أخبار لبنان
2025-09-10
"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان
0
أمن وقضاء
2025-09-14
قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية على متن دراجة مسروقة
أمن وقضاء
2025-09-14
قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية على متن دراجة مسروقة
0
أمن وقضاء
2025-09-25
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
أمن وقضاء
2025-09-25
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
0
آخر الأخبار
2025-09-23
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
آخر الأخبار
2025-09-23
قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-09-30
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
اقتصاد
2025-09-30
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
0
أمن وقضاء
11:59
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات
أمن وقضاء
11:59
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات
0
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
أمن وقضاء
14:11
توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم
0
موضة وجمال
14:15
نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)
موضة وجمال
14:15
نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
0
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
0
أخبار دولية
13:20
انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً
أخبار دولية
13:20
انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:55
منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
06:58
تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
06:58
تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟
3
أمن وقضاء
03:58
الجيش: المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف "شاكر" يسلم نفسه
أمن وقضاء
03:58
الجيش: المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف "شاكر" يسلم نفسه
4
أمن وقضاء
06:09
يسلب سائقي سيارات الأجرة بالتهديد بالسلاح... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
06:09
يسلب سائقي سيارات الأجرة بالتهديد بالسلاح... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
5
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
6
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
7
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More