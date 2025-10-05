الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ملكة جمال لبنان
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حملة أمنية بقاعًا وتوقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم

أخبار لبنان
2025-10-05 | 10:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حملة أمنية بقاعًا وتوقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حملة أمنية بقاعًا وتوقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم

نفذت شعبة المعلومات في البقاع اليوم، حملة أمنية واسعة، على خلفية تزايد سباقات الدراجات النارية والقيادة بعكس اتجاه السير على الأوتوستراد العربي، وتنامي شكاوى الأهالي والعابرين في منطقة البقاع.

شملت الحملة توقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم، بعدما تبين أنهم شاركوا في سباقات غير قانونية وارتكبوا مخالفات خطيرة، منها القيادة بعكس السير والقيام بحركات بهلوانية بسرعة مفرطة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.

يُشار إلى أن هذه التجمعات تتكرر أسبوعيًا، ولا سيما أيام الأحد. وقد لاقت الحملة ارتياحًا واسعًا لدى الأهالي والعابرين الذين أعربوا عن أملهم في استمرارها، حفاظًا على السلامة العامة.

وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

أخبار لبنان

أمنية

بقاعًا

وتوقيف

سائقي

الدراجات

النارية

دراجاتهم

LBCI التالي
حماية لبنان أولوية (الأنباء الإلكترونية)
مخزومي: آن الأوان لتسليم السلاح للدولة قبل أن نُسلّم ما تبقّى من الوطن إلى الفوضى والانهيار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

"اليازا": الدراجات النارية من أخطر وسائل النقل وأكثرها تسببا بالضحايا في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-14

قوى الأمن: توقيف سارق دراجات آلية في الضاحية الجنوبية على متن دراجة مسروقة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-25

الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-23

قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع تداهم مسلخًا وتضبط كميّة من لحوم وبقايا دجاج فاسدة وتوقف متورطين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
14:11

توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-09-30

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
أمن وقضاء
11:59

الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات

LBCI
أمن وقضاء
14:11

توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون بعد ضبط كمية من حشيشة الكيف بحوزتهم

LBCI
موضة وجمال
14:15

نور عريضة في إطلالة جريئة بالكوفية الفلسطينية في أسبوع الموضة بباريس (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:44

موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد

LBCI
أخبار دولية
13:27

تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..

LBCI
أخبار دولية
13:25

أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران

LBCI
أخبار دولية
13:20

انتخابات سورية بعد سقوط الأسد... ومرشح يهودي يشارك للمرة الأولى منذ سبعين عاماً

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
06:58

تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
03:58

الجيش: المطلوب فضل عبد الرحمن شمندر المعروف "شاكر" يسلم نفسه

LBCI
أمن وقضاء
06:09

يسلب سائقي سيارات الأجرة بالتهديد بالسلاح... فوقع في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار دولية
08:25

أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:19

حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية

LBCI
أخبار لبنان
07:30

"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس ‏بشأن خطة ترامب: يؤكد ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More