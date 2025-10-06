"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة

حضّ لقاء "سيدة الجبل" الحكومة على اعتماد السبل الديبلوماسية والعلاقات والصداقات والاتفاقات الدولية لحلّ النزاعات العالقة وتطبيق القواعد المتبعة عالميًا لحل النزاعات الحدودية بين الدول المتجاورة، وصولًا إلى ترسيم واضح ونهائي للحدود بين لبنان وإسرائيل وسوريا، والعودة إلى الاحترام الدقيق والتطبيق الصارم لاتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949.



وقال اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي: "في ظل التطورات الأخيرة بعد قبول "حماس" عرض الاستسلام وكذلك قبول القيِّمين على القضية الفلسطينية، بوصفهم أصحاب الحق، بمشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، نتمنى على مجلس الوزراء اللبناني، وعلى فخامة رئيس الجمهورية جوزف عون الذي يترأس جلساته حين يحضر، المسارعة إلى تفكيك "حزب الله" وإعلان خروج لبنان من النزاع العسكري مع اسرائيل، استنادًا إلى قرار حصرية السلاح الذي يجب أن يطبّق بدون مهل زمنية ولا أعذار بعدما أصبحت كلها واهية، مع الاستمرار في التزام واجبات لبنان العربية والإنسانية لمساندة الحق الفلسطيني، بكل أوجه النضال السياسية والدبلوماسية والإعلامية والفكرية والثقافية".



وشدّد على أن" إعلان لبنان رسميًا خروجه من النزاع العسكري مع تأكيد التزامه تطبيق اتفاقية الهدنة بات أمرًا ملحًا أكثر من يوم مضى".