الجميّل: لترسل الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابيّ لحسم النقاش في قانون الانتخابات

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع العامة والتطورات.

وأوضح الجميّل انّهما تحدّثا في موضوع الانتخابات النيابية وتصويت المغتربين وأكّدا الحاجة لكي تتحمّل الحكومة مسؤوليتها في هذا الاطار وترسل مشروع قانون الى المجلس النيابيّ، لحسم النقاش عن موضوع قانون الانتخابات ومشاركة المغتربين فيها ليتمكّن هؤلاء من التصويت للنواب الـ128 كما حصل في الانتخابات السابقة.

واعتبر الجميل أنّه الأمر المنطقيّ الوحيد عكس الأفكار الأخرى كإقصاء المغتربين عن التصويت او عزلهم بستة نواب وفصلهم بالتالي عن الحياة السياسية في لبنان بشكل أن يختاروا 6 نواب فقط.

وأكّد بحثهما في وحدة السلطة السياسية وتضامنها مع بعضها، مشددًا على أنّها الطريقة الوحيدة لإنقاذ لبنان وانتصار منطق الدولة.

وقال: “هناك فرصة بوجود رئيس جمهورية ورئيس حكومة التزما تجاه اللبنانيين ولديهما كل المقدرات لخوض معركة السيادة والاصلاح ونحن بحاجة ان نكون الى جانبهما ومتضامنين مع بعض لاستكمال عملية حصر السلاح ومنع ان تبقى اي ميليشيا مسلحة وهو الشرط الأساس لبناء الدولة وجذب الاستثمارات والمساعدات وإعادة لبنان الى الخريطة الدولية والاصلاحات الاقتصادية”.