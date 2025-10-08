بحثٌ في أوضاع قطاع الزراعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن

بحث وفد من النقابة اللبنانية للدواجن ووزير الزراعة نزار هاني في أوضاع القطاع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن.

وركّزوا على المخاطر التي تهدد مصانع مصنعات الدجاج جراء منع استيرادها من قبل معظم الدول العربية والسماح بدخول منتجات مماثلة الى السوق اللبنانية من دون أن تخضع للرسوم.

وأشارت النقابة الى أنّ الإجتماع مع هاني كان مثمرًا، إذ أبدى وزير الزراعة تفهمه لمختلف مطالب النقابة.

وشدد الأخير على ضرورة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن كما هو مخطط لها.

كما أكد للوفد أنه سيتابع موضوع مصنعات الدجاج وإيجاد حل للحفاظ على هذه الصناعة الواعدة والهامة.

ولفتت النقابة في بيانها الى أنها وضعت الوزير هاني في صورة المخاطر المحدقة بقطاع مصنعات الدجاج.

وأكّدت ضرورة إتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصنعات الدجاج المهددة بخطر وجودي، جراء منع إدخالها الى الاسواق العربية في مقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول الى لبنان من دون رسوم جمركية.

وقال: "إن النقابة أبدت إستغرابها خلال الإجتماع، حول سماح لبنان بإستيراد هذه المنتجات من دون الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الدجاج المستخدم في هذه الصناعة ليس من الإنتاج المحلي لهذه الدول العربية”.

وطالبت النقابة بضرورة معاملة الدول العربية بالمثل، وبالتالي إعادة تفعيل إجازات الإستيراد لهذه المنتجات وبشكل سريع، ريثما يتم وضع رسوماً جمركية عليها، حمايةً لهذه الصناعة الناشئة في لبنان، التي باتت لا تستطيع المنافسة في سوقها الداخلية، وفي الوقت نفسه تُمنع من تصدير منتجاتها الى الدول العربية، ما يعني سقوطها الحتمي.