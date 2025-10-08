سلام استقبل كبارة ومحمد الحوت ووفدا الهيئات الاقتصادية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم في السرايا الحكومية، وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير .



ولفت شقير الى أنه تم التطرق في خلال الاجتماع إلى عدد من المواضيع المهمة، وأبرزها موضوع نهاية الخدمة، لأن الشركات كلها تُعاني من هذه المسألة.



وقال:" أوضحنا أننا كنا نعلم مدى أهمية هذا الملف خصوصا إذا كان البلد لا يزال واقفا على قدميه بفضل القطاع الخاص. واليوم طلبنا أن يتم التعامل معنا كقطاع خاص كما حصل مع شركتي الخليوى ألفا وتاتش بالنسبة لموضوع براءات الذمة".



وأضاف: "كما تطرقنا إلى موضوع مطار رياق وطالبنا بأن يكون هناك مطار في البقاع، حيث تمنينا أن يتم العمل على هذا المطار كما حصل بالنسبة لمطار القليعات، وطلب منا دولة الرئيس إعداد دراسة حول الموضوع، وسنقوم خلال أسبوع بتقديم هذه الدراسة".



واشار الى أن الاجتماع تناول أيضا صندوق التعويضات والفجوة المالية، كما تم التحدث عن موضوع السجل التجاري في بعبدا والذي لا يزال للأسف مقفلا، وأما آخر موضوع فكان يتعلق بالخصخصة، حيث شرح الرئيس سلام تفاصيل القانون المرتبط بها، ونتمنى ايجاد الحلول لكل المواضيع التي طرحناها، ووعدنا دولته بمتابعة كل المواضيع.

"ائتلاف السيادة"



كما استقبل الرئيس سلام وفدا من "الائتلاف اللبناني للسيادة والعدالة الانتقالية" برئاسة النائب السابق مصباح الاحدب الذي قال بعد اللقاء: "جئنا لنؤكد وقوفنا إلى جانب دولة رئيس الحكومة، الذي أصبح اليوم رمزا لدولة القانون والعدالة في مواجهة الامر الواقع الذي يستبيح المؤسسات. ونحن من هنا نستنكر الحملات الممنهجة التي يتعرض لها دولة الرئيس، من إساءات وافتراءات واهانات تهدف إلى كسر هيبة موقع رئاسة الحكومة".



وأضاف: "إن هذا الموقع لا يُكسر لأنه يمثل الشرعية اللبنانية، وكسره هو كسر لموقع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وكل مؤسسات الدولة. فالتحدي هنا ليس تحديا لرئيس الحكومة الذي يعمل لبناء الدولة، بل هو تحد لمفهوم الدولة ولمؤسساتها، وتغطية لواقع الحزب المأزوم اذ انه لم يعد هناك اي مبرر لأي سلاح خارج إطار الدولة، ولا سيما ذاك الذي استُعمل في الداخل اللبناني وتورط في الدم السوري. أما التحجج بأن الشيعة طائفة كبرى ومن حقها أن تبقي على سلاحها بحجة حماية أمنها وكرامتها، فهو كلام مرفوض، لأن في ذلك دعوة لكل الطوائف إلى التسلح، والا فهي من دون امن وكرامة".



وتابع: "إن الرئيس سلام أعاد اليوم إلى موقع رئاسة الحكومة دوره الدستوري، بعدما كان هذا الموقع عرضة للتهميش، واستُخدم عبر رؤساء الحكومات السابقة لتغطية وشرعنة قرارات قوى الأمر الواقع. أما اليوم، فقد استعاد هذا الموقع مكانته الطبيعية في نظام الحكم، كضمانة لتوازن السلطات وحماية لمفهوم الدولة".

كبارة



والتقى رئيس الحكومة النائب كريم كبارة، وعرض معه الاوضاع العامة.



الحوت



كما استقبل رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، وكان عرض لاوضاع الشركة.



