رئيس الحكومة عرض مع تيرنر استمرار الدعم البريطاني للجيش

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، المدير السياسي والمدير العام للشؤون الجيوسياسية في وزارة الخارجية والتنمية والكومنولث البريطانية كريستيان تيرنر (CMG)، يرافقه السفير البريطاني هاميش كاول.



وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في المنطقة، إضافة إلى الأوضاع في لبنان، ولا سيما في الجنوب واستمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني كي يقوم بالمهام الموكلة اليه، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.