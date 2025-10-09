فريد هيكل الخازن أقام مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي... بخاري: المملكة ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه

استقبل النائب فريد هيكل الخازن سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، في دارته في القليعات، حيث أقام على شرفه مأدبة عشاء حضرها الوزير السابق جوني القرم، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير، ورجال الدين، إلى جانب شخصيات اقتصادية واجتماعية.



وأفاد بيان صادر عن مكتب الخازن الاعلامي بأن جلسة حوار مفتوح عُقدت مع السفير السعودي، "تخلّلها تبادل للآراء بشأن الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ودور المملكة في دعم استقرار لبنان ومسار نهوضه. وقد طغت على النقاشات روح الصراحة والانفتاح، وسط تأكيد مشترك على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية - السعودية في هذه المرحلة".



وفي مستهل اللقاء، أكد السفير السعودي أن "المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه، حريصة على دعم استقراره ووحدته، وتشجيع كل ما يعزّز أمنه وازدهاره".



وشدّد على أن العلاقات السعودية - اللبنانية راسخة ومتجذّرة، وأن المملكة تنظر إلى لبنان كجسر للحوار والانفتاح في المنطقة.



