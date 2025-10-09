إجتماع في إتحاد بلديات كسروان الفتوح لبحث أزمة النفايات وإيجاد حلول مستدامة

عقد إجتماع في مركز اتحاد بلديات كسروان الفتوح، لمناقشة أزمة النفايات القديمة الجديدة وما نتج عن إقفال مطمر الجديدة وتداعياته والمشاكل الكارثية الناتجة عنه.



وطالب المجتمعون الدولة ومؤسساتها بتحمل مسؤولياتهم وإيجاد حلول آنية ومستدامة.



كما طالب المجتمعمون بإستمرار فتح مطمر الجديدة أو أي مكان آخر أمام شركة "رامكو" لإستقبال النفايات من مختلف المناطق ضمن نطاق قضاء كسروان-الفتوح الى حين إيجاد الحلول النهائية.



وبحثوا في إمكان إنشاء مركز معالجة موحد (معمل غوسطا) على مستوى القضاء بإشراف إتحاد بلديات كسروان - الفتوح للمراقبة والمتابعة وإعادة تشغيله حسب الأصول والأُطر القانونية وإنشاء هيئة رقابية تتولى دوريا متابعة التنفيذ والتأكد من تطبيق البنود لفرز وإعادة تدوير النفايات وفق آلية متحركة للكلفة الفعلية.