محافظ بيروت يبحث حلولاً بيئية مع المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجي



أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي، وزير البيئة المصري السابق ومدير المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية الدكتور مصطفى حسين كامل.



وجرى خلال اللقاء البحث في التحديات البيئية التي تواجهها مدينة بيروت وسبل معالجتها، حيث تم الاتفاق على أن يقدّم المركز مؤازرة فنية لدعم البلدية في إيجاد حلول مستدامة لبعض هذه المشاكل.



ومن المقرر أن تُوقَّع مذكرة تعاون بين بلدية بيروت والمركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا مطلع الأسبوع المقبل، بما يرسّخ الشراكة في مجال حماية البيئة وتعزيز الإدارة البيئية المتكاملة في العاصمة.