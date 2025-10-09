الكتلة الوطنية: على أمل أن يكون اتفاق غزة بدايةً لمسار صناعة السلام في المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية

تشارك الكتلة الوطنيّة أهل غزّة فرحهم بانتهاء الحرب والتوصّل إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، مؤكّدةً أنّ الأولويّة الآن هي لتنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن إنقاذ ما تبقّى وفتح مسارات المساعدات الإنسانيّة دون تأخير.



وشدّدت الكتلة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع ووقف الاعتداءات المتكرّرة لضمان ثبات الاتفاق وترسيخ الاستقرار الدائم، مع الأمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار صناعة السلام في المنطقة وقيام الدولة الفلسطينية برعاية عربية ودولية.



ودعت الكتلة إلى وقف استغلال القضيّة الفلسطينيّة في الحسابات والمصالح الإقليميّة وإلى وضع مصلحة شعوب المنطقة أوّلًا، واستخلاص العِبَر من هذه التجربة المريرة لبناء مستقبل آمن للجميع.