رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، صباح اليوم الجريحة أماني بزي شرارة في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تتلقى العلاج على اثر إصابتها في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي، وأدت إلى استشهاد أطفالها الثلاثة وزوجها صبحي شرارة.



وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المستشفى جوزيف عتيق، والطبيب المعالج الدكتور سمير علم الذي قدّم شرحا مفصلاً عن الوضع الصحي للسيدة بزي، ووضع ابنتها أسيل التي لا تزال في العناية الفائقة.



وخلال الزيارة، أعرب الرئيس عون واللبنانية الأولى عن تضامنهما العميق مع السيدة أماني. وأكدا أن "اللبنانيين جميعًا يقفون إلى جانبها في محنتها". وثمّنا قدرتها على التحمل وتخطي هذه المأساة الأليمة. كما عبّرا عن أملهما في شفاء ابنتها أسيل والصلاة من أجل سلامتها.