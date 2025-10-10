الشيباني من بعبدا: سوريا في مرحلة تعاف وإعادة إعمار وانفتاح العلاقات مع لبنان لمصلحة الشعبين

اكد وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني من قصر بعبدا: "ان سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وهذا يجب أن ينعكس إيجاباً على لبنان وعلى العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين".

‏

وقال" أتوقّع أن يتمّ حلّ كلّ الأمور التي تعيق انفتاح العلاقات بين لبنان وسوريا بما يعود بالمنفعة على الشعبين، وهناك مواضيع قد تهمّ الجانب السوري بشكل أكبر ومواضيع قد تهم لبنان بشكل أكبر ووضعنا كل المواضيع على طاولة النقاش ونريد أن نتجاوز الماضي".



واضاف "نتوقع بعد زوال السبب الذي دفع بالناس الى النزوح أن يتم حل هذا الموضوع تدريجيا وهناك خطط ننقاشها بدعم دولي كي تكون هناك عودة كريمة ومستدامة".