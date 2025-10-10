الشيباني: أكدنا على ضرورة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية وفتحنا صفحة جديدة بين البلدين

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن زيارته الى لبنان "تاريخية"، مشيرا الى أنه تم تأكيد تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين لبنان وسوريا.



وقال الشيباني من السراي الحكومي: "أكدنا على ضرورة تسريع قضية الموقوفين السوريين في سجن رومية وستكون هناك نتائج ملموسة في القريب العاجل وتحدثنا عن ضرورة ضبط الحدود بين البلدين".



وأضاف: "فتحنا صفحة جديدة بين البلدين قائمة على التعاون وهناك فرص كبيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية واكدنا على ضرورة عقد لجان تجارية ين البلدين ونتمنى ان تكون هناك زيارات متبادلة الى سوريا".