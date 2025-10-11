الأخبار
جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق

2025-10-11 | 07:09
جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق
جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق

لبّى عدد من المديرين العامين والإعلاميين دعوة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا لجولة ميدانية على متن باصات النقل المشترك على بعض المحطات التابعة لمصلحة سكك الحديد بين محطتي بعبدا وصوفر مروراً بعاليه وبحمدون للإضاءة على أهمية هذا القطاع الحيوي والحفاظ على مسارات النقل السككي.

وقد انطلقت الجولة من محطة مار مخايل المديرية العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك حيث شرح المدير العام زياد شيا تاريخ إنشاء المحطة التي يُعاد تأهيلها بمبادرة من السفارة الإيطالية ووكالة التنمية الإيطالية بالتعاون مع منظمات دولية تحت إشراف الاونيسكو وUN Habitat.

أما المحطة الثانية فكانت في بعبدا حيث اطلع الوفد على الإنشاءات التي ما زالت سليمة.

وأكد رئيس جمعية "ارض لبنان" بول ابي راشد أن أهالي بعبدا حافظوا على سكك الحديد.

من جهته، أكد المدير زياد شيا أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية، قائلا: "نسعى لإزالة التعديات على مسارات السكك الحددية حتى نكون مستعدين عندما يتخذ القرار على مستوى الحكومة لإطلاق صفارة الانطلاق للقطار في يوم من الأيام".

وأعلن شيا أن "لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق اللبنانية جزء منها مهدّم وجزء مرمّم وجزء قائم"، وقال: "لدينا مسارات بطول ٤٠٣ كيلومتر وتفوق مساحتها ١٠ ملايين متر". وأضاف :"هذه الجولة للمديرين العامين وللإعلاميين هي الأولى وسيكون لدينا كل شهر جولة على محطات أساسية ونحن نعوّل على دور الإدارات والاعلام في الاضاءة على حاجتنا لهذا القطاع الحيوي".
 

بعدها، كانت النقطة الثالثة في محطة القطار في عاليه حيث تم شرح تاريخ المحطة والتي تم منذ سنتين الاحتفال بمرور ١٢٥ عاماً على تأسيسها والتي زارها آخر إمبراطور ألماني.

أما النقطة الرابعة فكانت في صوفر حيث كان في استقبال الوفد رئيس بلدية صوفر وجيه شيا ورئيس بلدية بدغان رمزي شيا.

وقد أضاء شيا على تاريخ محطة صوفر واهميتها، قائلا: "نعمل على تنظيف المسارات وازالة التعديات". وأكد أهمية اعادة الاعتبار للنقل المشترك لجهة التخفيف من زحمة السير ونسبة تلوث الهواء، كاشفا أن ٦ آلاف راكب يستقلون النقل المشترك يوميا. 

وأخيرا، كانت النقطة الخامسة في بحمدون حيث تم الاطلاع على وضع المحطة بمشاركة رئيس بلدية محطة بحمدون شادي متى ومختار بحمدون الضيعة فؤاد جبور.
 
وكان قد شارك في الجولة المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وكل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي، رئيس مجلس الادارة/المدير العام للمعهد الوطني للادارة جورج لبكي، المدير العام للمعهد الوطني للموسيقى هبة القواص، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء في رئاسة الحكومة الدكتور ايلي عوض، المدير العام للثقافة علي الصمد، المدير العام السابق للأسواق الاستهلاكية ياسر ذبيان، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيسة مجلس الادارة المدير العام تلفزيون لبنان إليسار نداف وعضو مجلس الادارة ريما خداج حمادة، عضو الهيئة الإدارية لنادي الصحافة سعد الياس، نقيب النقل المشترك ريمون فلفلي، المدير العام لشركة أحدب للمواصلات عوني الأحدب، ومدير مشروع النقل في شركة الاحدب وليد ريما ونخبة من الإعلاميين.
 

أخبار لبنان

لبنان

محطات سكك الحديد

قطارات

زياد شيا

