الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق
أخبار لبنان
2025-10-11 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
جولة على محطات سكك الحديد... زياد شيا: لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق
لبّى عدد من المديرين العامين والإعلاميين دعوة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا لجولة ميدانية على متن باصات النقل المشترك على بعض المحطات التابعة لمصلحة سكك الحديد بين محطتي بعبدا وصوفر مروراً بعاليه وبحمدون للإضاءة على أهمية هذا القطاع الحيوي والحفاظ على مسارات النقل السككي.
وقد انطلقت الجولة من محطة مار مخايل المديرية العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك حيث شرح المدير العام زياد شيا تاريخ إنشاء المحطة التي يُعاد تأهيلها بمبادرة من السفارة الإيطالية ووكالة التنمية الإيطالية بالتعاون مع منظمات دولية تحت إشراف الاونيسكو وUN Habitat.
أما المحطة الثانية فكانت في بعبدا حيث اطلع الوفد على الإنشاءات التي ما زالت سليمة.
وأكد رئيس جمعية "ارض لبنان" بول ابي راشد أن أهالي بعبدا حافظوا على سكك الحديد.
من جهته، أكد المدير زياد شيا أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية، قائلا: "نسعى لإزالة التعديات على مسارات السكك الحددية حتى نكون مستعدين عندما يتخذ القرار على مستوى الحكومة لإطلاق صفارة الانطلاق للقطار في يوم من الأيام".
وأعلن شيا أن "لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق اللبنانية جزء منها مهدّم وجزء مرمّم وجزء قائم"، وقال: "لدينا مسارات بطول ٤٠٣ كيلومتر وتفوق مساحتها ١٠ ملايين متر". وأضاف :"هذه الجولة للمديرين العامين وللإعلاميين هي الأولى وسيكون لدينا كل شهر جولة على محطات أساسية ونحن نعوّل على دور الإدارات والاعلام في الاضاءة على حاجتنا لهذا القطاع الحيوي".
بعدها، كانت النقطة الثالثة في محطة القطار في عاليه حيث تم شرح تاريخ المحطة والتي تم منذ سنتين الاحتفال بمرور ١٢٥ عاماً على تأسيسها والتي زارها آخر إمبراطور ألماني.
أما النقطة الرابعة فكانت في صوفر حيث كان في استقبال الوفد رئيس بلدية صوفر وجيه شيا ورئيس بلدية بدغان رمزي شيا.
وقد أضاء شيا على تاريخ محطة صوفر واهميتها، قائلا: "نعمل على تنظيف المسارات وازالة التعديات". وأكد أهمية اعادة الاعتبار للنقل المشترك لجهة التخفيف من زحمة السير ونسبة تلوث الهواء، كاشفا أن ٦ آلاف راكب يستقلون النقل المشترك يوميا.
وأخيرا، كانت النقطة الخامسة في بحمدون حيث تم الاطلاع على وضع المحطة بمشاركة رئيس بلدية محطة بحمدون شادي متى ومختار بحمدون الضيعة فؤاد جبور.
وكان قد شارك في الجولة المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة وكل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة نزيه حمود، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي، رئيس مجلس الادارة/المدير العام للمعهد الوطني للادارة جورج لبكي، المدير العام للمعهد الوطني للموسيقى هبة القواص، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء في رئاسة الحكومة الدكتور ايلي عوض، المدير العام للثقافة علي الصمد، المدير العام السابق للأسواق الاستهلاكية ياسر ذبيان، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيسة مجلس الادارة المدير العام تلفزيون لبنان إليسار نداف وعضو مجلس الادارة ريما خداج حمادة، عضو الهيئة الإدارية لنادي الصحافة سعد الياس، نقيب النقل المشترك ريمون فلفلي، المدير العام لشركة أحدب للمواصلات عوني الأحدب، ومدير مشروع النقل في شركة الاحدب وليد ريما ونخبة من الإعلاميين.
أخبار لبنان
لبنان
محطات سكك الحديد
قطارات
زياد شيا
التالي
بعد الغارات على المصيلح... جنبلاط يتّصل بالرئيس بري
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-26
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-04
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-04
الحياة تعود إلى التياترو ومحطة قطار مار مخايل بدعم من اليونسكو
0
أخبار دولية
2025-10-08
لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة
أخبار دولية
2025-10-08
لوكورنو: سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء فرنسي جديد خلال 48 ساعة
0
أخبار لبنان
2025-09-04
رسامني في وضع حجر الاساس لتأهيل محطة قطار مار مخايل: إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث إنه فعل صمود
أخبار لبنان
2025-09-04
رسامني في وضع حجر الاساس لتأهيل محطة قطار مار مخايل: إنه أكثر من مجرد مشروع ترميم للتراث إنه فعل صمود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أخبار لبنان
08:20
حزب الله دان العدوان على المصيلح: على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها
أخبار لبنان
08:20
حزب الله دان العدوان على المصيلح: على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها
0
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
0
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:16
وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني
أخبار لبنان
11:16
وزير الدفاع عرض مع هانيغان الدعم الاميركي للاجهزة الامنية واستقبل الصمد ومدير الدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-09
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
0
منوعات
09:55
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
منوعات
09:55
باحثة تؤكد: اللوحة الشهيرة لماري أنطوانيت في طفولتها هي في الحقيقة صورة أختها وهذه التفاصيل
0
منوعات
10:07
"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم
منوعات
10:07
"لا أحد على وجه الأرض فعل ما فعلته"... رجل يدخل موسوعة غينيس بأطول اسم بالعالم: عدد الكلمات التي يحتويها صادم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
أمن وقضاء
08:25
إسرائيل تستهدف المصيلح بأكثر من 10 غارات... والأضرار هائلة
0
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
أمن وقضاء
07:36
هل ما حصل في المصيلح يشكل مقدمة لتصعيد أوسع على الجبهة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
أخبار دولية
07:30
التحضيرات جارية لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة... فهل إلتزمت إسرائيل بقائمة الأسرى؟
0
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
أخبار لبنان
07:28
جولة لوزير الاشغال في المصيلح بعد الغارات الاسرائيلية فجرًا
0
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
أخبار لبنان
06:51
فياض: علينا جميعا أن ندفع الساحة الداخلية نحو إعادة ترتيب العلاقات بين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
أخبار لبنان
04:53
جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم
0
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
0
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
أخبار دولية
01:58
ترامب يتوقع عودة الرهائن الإسرائيليين يوم الاثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
أخبار لبنان
00:00
غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله
2
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
أمن وقضاء
10:30
الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية
3
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
حال الطقس
02:25
كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار
4
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
أخبار لبنان
01:53
رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي
5
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
آخر الأخبار
03:10
بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
أخبار لبنان
05:29
برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله
7
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
خبر عاجل
01:18
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح
8
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
أمن وقضاء
05:00
فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More