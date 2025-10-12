السفارة القطرية: وفاة 3 دبلوماسيين في حادث سيارة قرب شرم الشيخ في مصر

قُتل ثلاثة من العاملين في الديوان الأميريّ في حادث سيارة قرب مدينة شرم الشيخ في مصر، وفق ما أعلنت السفارة القطرية لدى القاهرة في منشور على موقع إكس.

وعبرت السفارة “عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميريّ” وأكّدت أنّها تتابع أوضاع المصابين في حادث مروريّ في شرم الشيخ.

وقالت السفارة إنّ اثنين آخرين أصيبا ويتلقان الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدوليّ.

وأوضح مصدران أمنيان لرويترز أنّ سيارة كانت تقل دبلوماسيين قطريين انقلبت في منحنى على الطريق على بعد 50 كيلومترًا من مدينة شرم الشيخ.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من مشاركة مسؤولين من قطر وتركيا ومصر في محادثات في شرم شيخ أدت في الأسبوع الماضي إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بخصوص المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.