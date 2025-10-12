الراعي: لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين

أكّد البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي أنّ لبنان بيت يضمّ الجميع ولا يبنى إلا بالأمانة والحكمة والعدالة.

وأوضح أنّ الأمانة هي الأمانة في إدارة شؤون الدولة والناس، والحكمة في اتخاذ القرارات التي تصون الكرامة الوطنية وتحمي الصالح العام، والعدالة في المساواة بين المواطنين وحماية حقوقهم في ظلّ قانون يُطبَّق على الجميع.

وقال: “إنّ ما يهدد وطننا ليس فقط الأزمات الاقتصادية أو السياسية، بل أيضًا غياب روح الوكالة الأمينة والحكيمة والعادلة التي تدرك أنّ كل سلطة هي خدمة، وكل موقع هو دعوة إلى العطاء، لا إلى التسلّط أو الإهمال”.

وشدد الراعي على أنّ لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين، أمناء على المال العام، على المؤسسات، على الدستور، على وحدة الأرض والشعب، وعلى الذاكرة الوطنية.

كما رأى أنّ لبنان يحتاج إلى حكماء يميّزون بين مصلحة الذات ومصلحة الوطن، بين المكاسب الآنية والرسالة التاريخية.