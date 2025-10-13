الرئيس عون اطّلع من متري على نتائج الاتصالات مع سوريا وموعد زيارة وفد قضائي سوري إلى لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، الذي أطلعه على نتائج الاتصالات الجارية مع الجانب السوري لمعالجة الملفات قيد البحث، ولا سيما بعد زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت الأسبوع الماضي.

وأشار متري إلى أنّ وفداً قضائياً سورياً سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملفات القضائية المشتركة بين البلدين.