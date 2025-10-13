الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الجمهورية عرض الاوضاع مع الرئيس سليمان واستقبل متري ووفد الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
2025-10-13 | 11:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
رئيس الجمهورية عرض الاوضاع مع الرئيس سليمان واستقبل متري ووفد الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الرئيس ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الراهنة محلياً واقليمياً.
وبعد اللقاء، تحدث الرئيس سليمان الى الصحافيين فقال: "في زحمة الاستحقاقات الإقليمية والدولية، لا بد لي أن استطلع أجواء فخامة الرئيس ومسار الوضع في لبنان، وطبعا ان أؤكد دعم خطواته وخطوات رئيس الحكومة لإعادة بناء الدولة وبسط سيادتها وسلطتها على كل الأراضي اللبنانية. جهودهما في هذا المجال أثمرت، وستعطي ثمارها تدريجيا، وكذلك جهود القوى الأمنية بتوجيهات من فخامة الرئيس والحكومة، تعطي نتائج مميزة وبارزة. يكفي أن أشير الى مكافحتها دولة الكبتاغون، وهناك أيضا دولة الإرهاب ودولة الفوضى الشرعية. طبعا إسرائيل تعرقل خطوات الدولة اللبنانية في نواح مختلفة، وخصوصا عندما تقوم بالقصف بدون أسباب منطقية ، كما تدميرها بالأمس الآليات التي ستشارك في إعادة الاعمار، وعندما لا تنسحب من الأماكن التي تحتلها".
اضاف: "من جهة ثانية هنأت فخامة الرئيس بالزيارة المرتقبة للحبر الأعظم إلى لبنان، وهي إشارة مهمة للبنان كونها الزيارة الأولى التي يقوم بها خارج الفاتيكان، بدون مناسبة معينة، وهذا امر جيد ويعطي دفعا للأوضاع، وسيتمكن قداسته من الاطلاع بنفسه على الحياة اللبنانية المشتركة والعيش المشترك. نحن نسير اليوم في مسار التحضير للانتخابات، وهي على الأبواب، ويجب ان تحصل ولا يجب تأجيلها لأي سبب قانوني كان. فالانتخابات هي حرية المقترع بالانتخاب، وكل شيء قابل للتعديل. من المعروف انه في أوروبا، حصلت محاولات للاقتراع من خارج الدول، وتغيرت تدريجيا. لذلك يجب ان نصر على تنفيذ هذا الاستحقاق في موعده وبدون تردد".
وسأل: "ألم يحن الوقت بعد لإعادة قراءة موقف لبنان؟ السلام لن يحل غداً، بل سيطول وصوله، ولكن هناك الهدوء ووقف اطلاق النار ووقف الاعمال العسكرية، لماذا لا نعيد التفكير بتحييد لبنان الذي أقر في اعلان بعبدا؟ لماذ لا نعيد التفكير بنداء غبطة البطريرك الراعي حول الحياد الإيجابي؟ ما هو العائق بعد كل ما حصل؟ لا يجب ان تكون لدينا عقدة نقص في موضوع الحياد. هذا الحياد هو حياد عسكري، وحياد عن المحاور العسكرية. اما دعمنا للقضية الفلسطينية فهو مستمر، وقد قدم لبنان لهذه القضية اكثر من أي دولة أخرى. اعتقد انه من المناسب الآن إعادة درس الموضوع ، وإعادة قراءة اتفاق الهدنة، لأن ذلك أيضا يساعدنا".
ورداً على سؤال، أجاب الرئيس سليمان: "يجب ان نكون واقعيين ونعرف ماذا فعلنا وماذا حصدنا، لبنان تراجع. عندما كان الإسرائيلي يقول انه سيعيد لبنان الى العصر الحجري، كنا نضحك، ولكن اليوم حتى الجرافات قصفوها، ويريدون انتزاع كل شيء منا. إسرائيل تدمر مقومات بناء الدولة. المطلوب أن نتفق على الحل، الذي اتفقنا عليه أصلا هنا في قصر بعبدا، كل المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تحييد لبنان، ولا أعرف لماذا نقضوا ذلك فيما بعد. يجب ان يعيدوا قراءة هذا الامر. لا يريدون تسليم السلاح، ولكن هذا الامر سيسير على السكة".
وأضاف: "يجب ان نعرف على الأقل كيف نحمي انفسنا من الانعكاسات السلبية للظروف المحيطة بنا. اذا تمكنا أيضا من الاستفادة من الأمور الإيجابية، فهذا أمر جيد. ولكن على الأقل علينا ان نحمي ساحتنا ، وكما قال فخامة الرئيس، لا يجب ان يفكر احد ان لبنان هو تعويض عن غزة. لا، يجب ان نحمي ساحتنا، وهذا لا يحصل الا عبر تفاهم اللبنانيين على لبنان اولاً".
وختم :"أهمية زيارة البابا تندرج في باب حرص قداسته على لبنان، ليقول للجميع ان لبنان يمثل أشياء كثيرة، من خلال الرسالة التي يقدمها. وفي النهاية لبنان سيكون محور اهتمام".
نائب رئيس مجلس الوزراء
والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري الذي اطلعه على نتائج الاتصالات الجارية مع الجانب السوري لمعالجة الملفات قيد البحث، لا سيما بعد زيارة وزير الخارجية السوري السيد اسعد الشيباني الى بيروت الأسبوع الماضي. وأشار الرئيس متري الى حضور وفد قضائي سوري الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملفات القضائية بين البلدين.
الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات
واستقبل الرئيس عون وفداً من الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورة منى الأشقر التي اطلعت رئيس الجمهورية على عمل الجمعية ونشاطاتها، وقدّمت اليه خلاصة ما توصلت اليه الجمعية من مبادرات ومقترحات لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال المعلوماتية.
وعرضت السيدة الأشقر للتعاون القائم بينها وبين قطاعات الدولة ومنها الجيش والأجهزة الأمنية لبناء القدرات الوطنية في مجالات التكنولوجيا والامن السيبراني والإدارة الذكية، كما شددت على اهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والفاعلين المدنيين من اجل نهضة لبنان.
واعربت عن تأييد الجمعية واعضائها ل"رؤية الرئيس عون التي عبّر عنها في خطاب القسم، وخصوصاً بالنسبة الى مسألة التحول الرقمي وبناء دولة عصرية عادلة وشفافة".
الرئيس عون
ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، شاكراً له دعمه، ومشدداً على "أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والجمعيات التي تعنى بشؤون تكنولوجيا المعلوماتية، خصوصاً مع وجود الوزير كمال شحادة الذي يعنى بهذا الملف"، وقال: "ان الحكومة عازمة على ضبط كل المخالفات في قطاع المعلوماتية وصولاً الى الحكومة الالكترونية التي تحمي حقوق المواطنين".
وفد عائلة الوزير الراحل العميد بانوس منجيان
كما استقبل الرئيس عون وفد عائلة الوزير الراحل العميد بانوس منجيان، الذي شكر الرئيس عون على مواساته في مصاب العائلة.
وضم الوفد السيدين انترانيك وهراك بانوس منجيان.
أخبار لبنان
الجمهورية
الاوضاع
الرئيس
سليمان
واستقبل
الجمعية
اللبنانية
لتكنولوجيا
المعلومات
التالي
استقرار جوي تام في الايام المقبلة...
بري لـ"الشرق الأوسط": النيران الإسرائيلية لن تثنينا عن إصرارنا على إعادة إعمار بلداتنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-06
رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"
أخبار لبنان
2025-10-06
رئيس الجمهورية عرض مع ناصرالدين جدول أعمال الجلسة والتقى رئيس "جمعية فرسان مالطا"
0
أخبار لبنان
2025-10-07
سلام اطلع من شحادة على التقدم في مشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقى شهيب والجوزو ووفد العشائر
أخبار لبنان
2025-10-07
سلام اطلع من شحادة على التقدم في مشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقى شهيب والجوزو ووفد العشائر
0
أخبار دولية
2025-09-19
غزة ومستقبل الفلسطينيين يهيمنان على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-19
غزة ومستقبل الفلسطينيين يهيمنان على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار لبنان
2025-09-08
المفتي دريان استقبل وزير الاقتصاد: بحث في الأوضاع الاقتصادية والمستجدات اللبنانية والعربية
أخبار لبنان
2025-09-08
المفتي دريان استقبل وزير الاقتصاد: بحث في الأوضاع الاقتصادية والمستجدات اللبنانية والعربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:27
الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات
أمن وقضاء
15:27
الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
0
أخبار لبنان
15:09
وزير الثقافة: قمة القاهرة مهرجان لترامب وموقف لبنان يكمن في الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ
أخبار لبنان
15:09
وزير الثقافة: قمة القاهرة مهرجان لترامب وموقف لبنان يكمن في الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:36
قائد الجيش تفقد لواء المشاة العاشر في كفرشخنا: المؤسسة العسكرية محل إجماع اللبنانيين وثقة الدول الشقيقة
أخبار لبنان
11:36
قائد الجيش تفقد لواء المشاة العاشر في كفرشخنا: المؤسسة العسكرية محل إجماع اللبنانيين وثقة الدول الشقيقة
0
آخر الأخبار
11:58
امال شحادة للـ LBCI: السلطات الاسرائيلية ستكثف الضغط على حماس للالتزام بتسليم كل الجثث وكان من المتوقع أن تُسلم الجثث كلها في غضون يومين أو 3 ولكن الحركة لم تصدر أي موقف رسمي
آخر الأخبار
11:58
امال شحادة للـ LBCI: السلطات الاسرائيلية ستكثف الضغط على حماس للالتزام بتسليم كل الجثث وكان من المتوقع أن تُسلم الجثث كلها في غضون يومين أو 3 ولكن الحركة لم تصدر أي موقف رسمي
0
أخبار لبنان
12:40
مفوض الحكومة تسلّم محاضر التحقيقات الأولية مع فضل شاكر والجلسة الأولى لمحاكمته متوقعة الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
12:40
مفوض الحكومة تسلّم محاضر التحقيقات الأولية مع فضل شاكر والجلسة الأولى لمحاكمته متوقعة الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
14:27
تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف
أخبار دولية
14:27
تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
تقارير نشرة الاخبار
15:12
تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟
0
أخبار دولية
14:57
ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة
أخبار دولية
14:57
ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
تقارير نشرة الاخبار
14:56
إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
تقارير نشرة الاخبار
14:39
تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها
تقارير نشرة الاخبار
14:36
لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:35
ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
14:30
شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب
0
أخبار دولية
14:27
تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف
أخبار دولية
14:27
تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين
تقارير نشرة الاخبار
14:20
ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
أخبار لبنان
09:40
قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث
2
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
أخبار لبنان
13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات
3
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
09:11
توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل
4
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
فنّ
04:13
بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)
5
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة
6
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
08:34
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
7
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
خبر عاجل
07:47
ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها
8
اقتصاد
08:56
بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق
اقتصاد
08:56
بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More