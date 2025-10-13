الأخبار
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

أخبار لبنان
2025-10-13 | 13:07
بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

صدر عن بلدية تنورين البيان الآتي: "تفاجأت بلدية تنورين بقرار وزارة الصحة القاضي بتوقيف العمل بشركة مياه "تنورين" وسحب منتجاتها من السوق وذلك بسبب التلوّث، والذي وقّعه وزير الزراعة نزار هاني بصفته وزيرًا للصحة بالوكالة بسبب وجود الوزير ركان ناصر الدين في زيارة رسمية خارج لبنان. 

ونطلب من وزارة الصحّة تزويدنا بنتائج الفحوصات ومكان إجرائها، خصوصًا أنّ الوزارة في قرارها شرحت أنّ فريق الترصّد الخاص بها أخذ عيّنات بتاريخ 6/10/2025 وأتت غير مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية لتوّثها ببكتيريا بسودومانوس وإيروجنوزا. 

وفيما نسأل وزارة الصحة عمّا إذا وصلها أي شكاوى بحالات صحيّة نتيجة تلوّث المياه، نؤكّد حرصنا الشديد على صحّة أهلنا في تنورين وكل شخص يستهلك هذه المياه. 

وإذ نرفض المساومة في موضوع صحّة المواطن والتساهل مع المخالفين، نطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات سريعًا للتأكّد من نتائجها، ونضع أنفسنا في تصرّفها للمواكبة الدائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة".

أخبار لبنان

تنورين:

المساومة

المواطن

ونطالب

وزارة

الصحّة

بإعادة

الفحوصات

