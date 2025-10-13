البستاني من واشنطن: حل معضلة الفجوة المالية لا يجب ان يكون على حساب المودعين

يشارك النائب فريد البستاتي في الإجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي (IMF ) والبنك الدولي التي تنعقد في واشنطن، حيث دافع عن حقوق المودعين وعلى اهمية عدم تحميلهم اي مسؤولية وعلى اهمية إحترام مبدأ "تراتبية تحمّل الخسائر المالية"، أي أن تتحمل المصارف والمصرف المركزي و الدولة اللبنانية وزر الأزمة وعلى اعادة الأموال للمودعين البريئين الذين لا يتحملون اي مسؤولية في الأزمة.