الصدي بحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز

زار وزير الطاقة جو الصدي العاصم الأردنية - عمّان، حيث التقى نظيره الاردني وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.



وتركّز البحث على إستجرار الطاقة وعلى واقع خط الغاز العربي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.



وأكد الخرابشة في خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، مشيرًا إلى "التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين والى جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة"، لافتا إلى "أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل".