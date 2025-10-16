الأخبار
بري بحث مع زواره في التطورات ونوه بدور "اليونيفيل": ليلزم المجتمع الدولي إسرائيل بتنفيذ قرار وقف النار
أخبار لبنان
2025-10-16 | 06:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بري بحث مع زواره في التطورات ونوه بدور "اليونيفيل": ليلزم المجتمع الدولي إسرائيل بتنفيذ قرار وقف النار
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة لاسيما الاوضاع الميدانية في منطقة عمل "اليونيفيل" في جنوب الليطاني والمهام التي تنفذها هذه القوات بمؤازرة ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ بنود القرار الأممي 1701.
ونوه بري بالدور "الذي تضطلع به قوة الطوارئ الدولية منذ وجودها في الجنوب اللبناني وتقاسمها مع أبنائه معاناتهم وتضحياتهم جراء الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفتهم وتستهدفهم كما استهدفت وتستهدف أبناء الجنوب" .
وتوجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير لقوة "اليونيفل" على إستمرارها تقديم الخدمات على مختلف المستويات في مناطق وجودها بما يعزز العلاقات بينها وبين الجنوبيين، على الرغم من القرار الذي طال تخفيض موازنتها".
وكرر الرئيس بري دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاتها اليومية والإنسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني".
واستقبل بري النائب غسان سكاف وبحث معه في التطورات والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية وإستحقاق الانتخابات النيابية.
وقال النائب سكاف بعد اللقاء :"إجتمعت مع دولة الرئيس نبيه بري اليوم وبحثنا في الأمور العالقة في لبنان، وطبعا قمة شرم الشيخ كانت قمة مهمة جدا أنهت حقبة وبينت أن هناك حقبة جديدة تبدأ ، مع العلم أن تجاربنا مع إسرائيل في تطبيق الإتفاقات والتسويات ليست مشجعة".
وأضاف :" صحيح أن لبنان لم يكن حاضرا في إجتماعات قمة شرم الشيخ ، لكنه حضر وبقوة في خطاب الرئيس ترامب في الكنيست والذي أثنى على جهود رئيس الجمهورية، وعلينا نحن كلبنانيين إستغلال هذه الفرصة لنقوم بما يجب القيام به ، هناك شرق أوسط جديد يرسم ونحن نتلهى بصغائر الامور ونمعن في الانقسام الطائفي في لبنان من إنارة صخرة الروشة الى المياه المعبأة طائفيا" .
وتابع سكاف :" بالنسبة للإنتخابات النيابية، كان هناك تشديد من دولة الرئيس نبيه بري على إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، ولكن يبدو سيكون هناك إتجاه الى إلغاء إقتراع المغتربين للنواب ال6 وللنواب ال 128 ، وإذا كان هناك ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل ، طلبت من الرئيس بري أن نرجئ الانتخابات النيابية لبضعة أسابيع ليتسنى للمغتربين الإقتراع والمجيء إلى لبنان من اجل الإقتراع وقضاء فرصة الصيف".
وختم:" كما تحدثنا عن مطار رياق وطلبت من الرئيس بري الموافقة على تحويل مطار رياق الى مطار تجاري وعسكري ، وحصلت على موافقة قيادة الجيش وموافقة رئيس الجمهورية وسأجتمع مع دولة الرئيس نواف سلام لإطلاعه على هذا الامر".
إنتخاب أعضاء اللجان
على صعيد آخر و"عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر و 3 مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية"، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 21/10/2025.
أخبار لبنان
زواره
التطورات
"اليونيفيل":
ليلزم
المجتمع
الدولي
إسرائيل
بتنفيذ
النار
التالي
فريد البستاني دعا إلى جلسة للجنة الاقتصاد الأربعاء لمناقشة قضية "مياه تنورين"
حنكش والشارباتي يعلنان إنطلاق المرحلة الأخيرة من إنارة أوتوستراد المتن السريع بالطاقة الشمسية
السابق
