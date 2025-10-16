رجي: ادعو اللبنانيين المنتشرين إلى التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية

دعا وزير الخارجية يوسف رجي في منشور عبر موقع "إكس"، جميع اللبنانيين المنتشرين حول العالم إلى التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية قبل انتهاء المهلة.