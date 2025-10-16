رجي: ادعو اللبنانيين المنتشرين إلى التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية

أدعو جميع اللبنانيين المنتشرين حول العالم إلى التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية قبل انتهاء المهلة.
🇱🇧🇱🇧🇱🇧 pic.twitter.com/j2k9NSvMk2
— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) October 16, 2025
