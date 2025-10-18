وزيرة التربية: مذكرة تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية ترجمة لقرار مجلس الوزراء

أكّد المكتب الإعلاميّ لوزيرة التربية والتعليم العالي أنّ المذكرة التي صدرت عنها في شأن تسجيل الطلاب السوريين الموجودين في لبنان في المدارس الرسمية، لفترة بعد الظهر، هي ترجمة لقرار مجلس الوزراء المصوت عليه بالإجماع.

وأوضحت كرامي أنّ اللجنة التي درست المشروع قبل رفعه لمجلس الوزراء كانت تضم وزراء من مختلف الطوائف و استمعت للآراء كافة.

واعتبرت وزيرة التربية أنّ هذا القرار يضمن حق الطلاب في التعليم التزامًا بتعهدات لبنان الوطنية والدولية.

كما اعتبرت أنّه يسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم (من خلال إيجاد داتا معلومات حولهم) والتخفيف من المخاطر الاجتماعية والانسانية وتيسير حصول العائدين منهم على الافادات الرسمية فضلًا عن تنظيم وضبط التعليم غير النظاميّ.

وأملت وزيرة التربية من جميع الجهات السياسية والاجتماعية الدقة في تناول هذا الموضوع وعدم ادخاله في السجالات السياسية.