الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
أخبار لبنان
2025-10-19 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المقاومة في لبنان هي قوة للمجتمع وللدولة، وليست عبئًا عليهما، إذ أثبتت التجارب أنّ الرهان على الصداقات الدولية لحماية الوطن كان وهمًا، وأنّ السيادة لا تتحقق بالانصياع لأصدقاء العدو ومصالحهم، بل بفعل الإرادة الوطنية الحرة التي يجسّدها الشرفاء من أبناء هذا الوطن".
كلام رعد جاء خلال حفل تكريمي لشهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، في حسينية مدينة النبطية.
وقال: "العدو الصهيوني، الذي مارس أبشع أشكال الإبادة في غزة ولبنان من خلال القتل والتدمير والتجويع واستهداف المستشفيات والمباني السكنية والتجمّعات الآهلة، وارتكب أكثر من ٤٠٠٠ خرق بري وجوي وبحري في لبنان، إنّما يكشف عن تصحّر إنساني يجعله غير مؤهل ليكون جزءًا من المجتمع الدولي وهيئاته".
وأكد أنّ "هذا السلوك العدواني المتوحش سيرتدّ عاجلًا أم آجلًا على العدو بنتائج سلبية كبرى، إذ باتت صورته منبوذة ومقاطَعة حتى لدى الشعوب الغربية الحاضنة تاريخيًا لدول الاحتلال".
وشدّد رعد على أنّ "الحرية والسيادة مقوّمان أساسيان لأيّ وطن يليق بشعبه، وهما لا يُمنحان من أحد بل يُنتزعان بإرادة أبنائه ووعيهم وإيمانهم والتزامهم بالقيم الأخلاقية والكرامة الإنسانية". وقال: "المقاومة هي التعبير الأسمى عن هذا الوعي، وهي حق إنساني لا يحتاج إلى شرعية من أحد، لأنّها فعل دفاعي نابع من إرادة شعب يرفض الإذعان للاحتلال والخضوع لمشاريعه".
أخبار لبنان
محمد رعد
المقاومة
لبنان
العدو الصهيوني
مصدر لـ"الشرق الأوسط": عون لم يتحدث عن اتفاقية سلام أو تطبيع بل عن تفاوض لم يحدد شكله
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-21
الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة
أخبار لبنان
2025-09-21
الحاج حسن: التهديدات الأميركية و"الإسرائيلية" سببها قوة لبنان والمقاومة
0
أخبار لبنان
2025-10-02
قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة
أخبار لبنان
2025-10-02
قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة
0
أخبار لبنان
2025-09-17
مستشار رئيس الجمهورية يلتقي محمد رعد
أخبار لبنان
2025-09-17
مستشار رئيس الجمهورية يلتقي محمد رعد
0
أخبار لبنان
2025-09-08
رعد: قرار حصر السلاح خطيئة مشينة والمقاومة فرضت معادلة الردع على إسرائيل
أخبار لبنان
2025-09-08
رعد: قرار حصر السلاح خطيئة مشينة والمقاومة فرضت معادلة الردع على إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:19
مصدر لـ"الشرق الأوسط": عون لم يتحدث عن اتفاقية سلام أو تطبيع بل عن تفاوض لم يحدد شكله
صحف اليوم
01:19
مصدر لـ"الشرق الأوسط": عون لم يتحدث عن اتفاقية سلام أو تطبيع بل عن تفاوض لم يحدد شكله
0
صحف اليوم
00:42
ممثلة "الفاو" في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية: معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان مرتفعة
صحف اليوم
00:42
ممثلة "الفاو" في لبنان لـ"الأنباء" الكويتية: معدلات انعدام الأمن الغذائي في لبنان مرتفعة
0
صحف اليوم
00:27
مصدر رسمي لـ"الأنباء" الكويتية: احتمال حضور قوة عسكرية أوروبية إلى الجنوب بعد انتهاء عمل "اليونيفيل"
صحف اليوم
00:27
مصدر رسمي لـ"الأنباء" الكويتية: احتمال حضور قوة عسكرية أوروبية إلى الجنوب بعد انتهاء عمل "اليونيفيل"
0
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-10-18
إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-18
إليكم تفاصيل الطقس
0
آخر الأخبار
2025-10-06
الخارجية الإيرانية: شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة
آخر الأخبار
2025-10-06
الخارجية الإيرانية: شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة
0
آخر الأخبار
14:53
قناة ١٢ الإسرائيلية عن مصدر مطلع: تصريح نتنياهو بشأن معبر رفح لم يعجب الأمريكيين ويرون أنه يتسبب في ضرر
آخر الأخبار
14:53
قناة ١٢ الإسرائيلية عن مصدر مطلع: تصريح نتنياهو بشأن معبر رفح لم يعجب الأمريكيين ويرون أنه يتسبب في ضرر
0
اقتصاد
2025-10-03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-10-03
إنخفاض بأسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
رياضة
13:42
في عندقت قضاء عكار … الرياضة للجميع
0
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
رياضة
13:30
تدريبات ليلية لسباق السيدات التي تنظمه جمعية بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تل أبيب تلوّح بالتصعيد: تهديدات جديدة ضد حماس وتوجّه للتوغّل داخل لبنان بذريعة "المنطقة العازلة"
0
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
أخبار دولية
13:21
"أمّك"… الجواب الرسمي من البيت الأبيض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بعد إسقاط الأحكام الغيابية عنه... المحكمة العسكرية تفتح مجدداً ملف فضل شاكر في أحداث عبرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تصعيد جديد: توغّل داخل الحدود اللبنانية لبضعة كيلومترات… ما خلفيات القرار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
تقارير نشرة الاخبار
13:15
أصبح بإمكانكم أن تشربوا مياه تنورين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
هذا ما يتذكره اقرباء القديس الجديد مالويان
0
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
أخبار لبنان
13:12
الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
أخبار لبنان
14:24
أدرعي: الجيش الاسرائيلي أحبط محاولة لتهريب أسلحة إلى لبنان في منطقة قمة جبل الشيخ
2
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
منوعات
11:47
سنغافورة تتصدر بجواز السفر الأقوى في العالم... فأين حلّ لبنان وكم دولة يتيح لحامليه دخولها؟
3
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
أمن وقضاء
07:52
رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!
4
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
أخبار دولية
15:39
ما كشفه نتنياهو عن عملية "البيجرز" واغتيال نصرالله
5
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
خبر عاجل
10:24
وزير الصحة: أخذنا عيّنات إضافية من مصدر مياه تنورين ومن الخزانات والأسواق وتوسّعنا بالتحقيق والنتائج جاءت سليمة وخالية من البكتيريا والشركة عملت على معالجة الملاحظات التقنية
6
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
خبر عاجل
09:36
مركز طوارئ الصحة: شهيد في غارة اسرائيلية استهدفت آلية في بلدة دير كيفا - صور
7
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
خبر عاجل
12:01
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر
8
أخبار دولية
16:08
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة
أخبار دولية
16:08
الجيش الإسرائيلي يعلن أن الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث رهائن في جنوب غزة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More