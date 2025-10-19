الأخبار
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما

أخبار لبنان
2025-10-19 | 02:15
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما
محمد رعد: المقاومة في لبنان قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئًا عليهما

اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "المقاومة في لبنان هي قوة للمجتمع وللدولة، وليست عبئًا عليهما، إذ أثبتت التجارب أنّ الرهان على الصداقات الدولية لحماية الوطن كان وهمًا، وأنّ السيادة لا تتحقق بالانصياع لأصدقاء العدو ومصالحهم، بل بفعل الإرادة الوطنية الحرة التي يجسّدها الشرفاء من أبناء هذا الوطن".

كلام رعد جاء خلال حفل تكريمي لشهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، في حسينية مدينة النبطية.

وقال: "العدو الصهيوني، الذي مارس أبشع أشكال الإبادة في غزة ولبنان من خلال القتل والتدمير والتجويع واستهداف المستشفيات والمباني السكنية والتجمّعات الآهلة، وارتكب أكثر من ٤٠٠٠ خرق بري وجوي وبحري في لبنان، إنّما يكشف عن تصحّر إنساني يجعله غير مؤهل ليكون جزءًا من المجتمع الدولي وهيئاته". 

وأكد أنّ "هذا السلوك العدواني المتوحش سيرتدّ عاجلًا أم آجلًا على العدو بنتائج سلبية كبرى، إذ باتت صورته منبوذة ومقاطَعة حتى لدى الشعوب الغربية الحاضنة تاريخيًا لدول الاحتلال".

وشدّد رعد على أنّ "الحرية والسيادة مقوّمان أساسيان لأيّ وطن يليق بشعبه، وهما لا يُمنحان من أحد بل يُنتزعان بإرادة أبنائه ووعيهم وإيمانهم والتزامهم بالقيم الأخلاقية والكرامة الإنسانية". وقال: "المقاومة هي التعبير الأسمى عن هذا الوعي، وهي حق إنساني لا يحتاج إلى شرعية من أحد، لأنّها فعل دفاعي نابع من إرادة شعب يرفض الإذعان للاحتلال والخضوع لمشاريعه".

أخبار لبنان

محمد رعد

المقاومة

لبنان

العدو الصهيوني

LBCI السابق

