الوزير مرقص من الفاتيكان: إنه يوم عظيم للبنان

كتب وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة " اكس" خلال مشاركته في احتفال تقديس المطران اغناطيوس مالويان في الفاتيكان: "إنه يوم عظيم في الفاتيكان، حيث الاحتفال الرسمي في ساحة القديس بطرس بمناسبة إعلان قداسة سبعة طوباويين، في عدادهم المطران إغناطيوس مالويان من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية: فيض من خير السماء يُغدق اليوم على الكنيسة، وعلى المؤمنين، وعلى لبنان... بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية ووفود من لبنان".



