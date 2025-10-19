الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر

شارك رئيس الجمهورية جوزف عون واللبنانية الأولى في القداس الاحتفالي الذي أقيم في الفاتيكان لإعلان قداسة الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان، في احتفال ترأسه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر.



وخلال لقائه الأب الأقدس على هامش المناسبة، أكد الرئيس عون أن اللبنانيين ينتظرون زيارته إلى لبنان بفارغ الصبر، فيما وصف البابا الزيارة المرتقبة بأنها "رسالة سلام ورجاء" إلى الشعب اللبناني.