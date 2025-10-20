الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
النائب برو: علينا أن نوحد خطابنا وإجراءاتنا وجهودنا كلبنانيين
أخبار لبنان
2025-10-20 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
النائب برو: علينا أن نوحد خطابنا وإجراءاتنا وجهودنا كلبنانيين
شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو على أن "أمامنا كلبنانيين مسؤولية تكمن بتوحيد الخطاب داخل لبنان، من نواب ووزارء وإعلام وأجهزة أمنية وغيرها، لنقول لكل العالم، إن لبنان طبّق ما كان مطلوباً منه في اتفاق قرار 1701، وأن العدو الإسرائيلي لم ينفذ أي التزام مما جرى الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى والمسؤولين في لبنان لا يتبنون هذه السردية، وحوّلوا المقاومة إلى سبب وذريعة من أجل أن يعتدي العدو على لبنان، وبالتالي، أمامنا مسؤولية كلبنانيين أن نوحد خطابنا وإجراءاتنا وجهودنا، كي نستطيع أن نواجه هذه الاعتداءات".
كلام النائب برو جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد على طريق القدس "عبد الله حافظ مشرف شمص" في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، وذلك في مجمع الإمام العسكري في الكفاءات، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء وجمع من الأهالي.
ودعا النائب برو البعض "في لبنان إلى وقف التفاعل مع الضغوط الدولية، لأنه لا يجوز أن يبقى البعض متفاعلاً معها من خلال الضغط على كتاب العدل أو على تاجر أو صناعي أو غيرهم كما حصل في القرارات الأخيرة التي أصدرها مصرف لبنان، بحيث أن كل من ينتمي إلى هذه المقاومة وكل من كان له بصمة في مواجهة العدو الإسرائيلي، هو شخص غير مرغوب به في لبنان، وتسقط عنه حقوقه المدنية".
ولفت النائب برو إلى "أن لبنان ممثل بالعديد من الدول، وفي كل دولة هناك بعثة رسمية وقنصلية تتحدث باسم لبنان وتحمل همومه وتدافع عنه في الخارج، ولكن لغاية الآن لم يصدر أي تعميم أو قرار من قبل رئيس السلك الدبلوماسي ألا وهو وزير الخارجية اللبنانية، يوجّه فيه السلك الدبلوماسي في الخارج، لكي يحمل هموم لبنان ويدافع عنه، ويبرز حجم الإدانة للعدو الإسرائيلي، وبالتالي على وزير الخارجية اللبنانية أن يتحمّل هذه المسؤولية، وأن يكون رأس حربة في هذه المرحلة، لا سيما وأن البعض أكد بأن المواجهة في هذه المرحلة لها بعد سياسي ودبلوماسي، ولذلك نحن نطالبكم بما وضعتم أنتم أنفسكم به".
وقال النائب برو:" إن ما رأيناه في آخر بيان صادر عن أحد أعضاء لجنة "الميكانيزم"، يؤكد بأنها تحولت من لجنة راعية وساهرة على تطبيق وقف إطلاق النار، إلى لجنة إحصاءات تعد وتحصي عدد الصواريخ والأسحلة التي يتسلمها الجيش اللبناني في لبنان، وهذا ليس دورها ولا حتى دور المجتمع الدولي الذي قدّم نفسه أنه فريق حاضر ليرعى هذا الاتفاق، وليس لعد الأسحلة التي يتسلمها الجيش اللبناني".
وأشار النائب برو إلى "أن البعض في لبنان يحاول أن يسلط الضوء على زاوية من زوايا الضعف في هذا المجتمع، ولا يريد أن يرى بهذه الأمة نقاط القوة، ولا ثبات عوائل الشهداء وصبر الجرحى وتقديم الدماء، بل هؤلاء يلاقون في بعض المواقف والعبارات مصالح الدول المعادية لهذا البلد، وخاصة العدو الإسرائيلي، الذي فشل في حرب الـ66 يوماً على المستوى البري، بحيث أنه لم يستطع أن يدخل إلى القرى الحدودية، وأن يحقق كل أهدافه".
وأوضح النائب برو أنه "بمجرد أن منعنا العدو الإسرائيلي من الدخول برياً إلى قرى الشريط الحدودي خلال الحرب، فهذا يعني أن العدو لم يُكتب له النصر في كل المجالات والميادين، وبالتالي، حاول أن يدخل إلى طاولة المفاوضات من خلال فرض شروطه، ولكنه فشل، وحاول أن يدك إسفين الفتنة بين الجيش اللبناني والمقاومة من خلال بعض السرديات وما يقدمه عبر المجتمع الدولي، ولكنه فشل، وحاول أن يقدم الفتنة وبعض المواد التي تثير النعرات بيننا وبين الأخوة في حركة أمل من خلال إبراز التمايز، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً، وحاول أن يقيم الفتنة بين السنة والشيعة، وكذلك فشل".
وختم النائب برو : "جميعنا سمع بالخلية الأمنية التي تم اعتقالها من قبل الأمن العام اللبناني، ولكن من يتأمل في اعترافات هذه الخلية التي كانت تنوي القيام بتفجيرات محلية ميدانية، يعلم أن العدو الإسرائيلي يحاول ويسعى دائماً أن يغذي الفتنة السنية الشيعية، معتبراً أن العدو الذي يمتلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويستطيع أن يقوم بعمليات التفجير من خلال المسيرات وغيرها بدون اللجوء إلى العامل البشري، استخدم هؤلاء المأجورين من أجل إشعال فتيل الفتنة بين السوريين واللبنانيين، بحيث أن هذه المجموعة التي كانت تود التفجير، كانت ستصدر بياناً تتبنى به العملية، لتقوم بعد ذلك ردات الفعل من قبل جمهور المقاومة ومحبي سماحة السيد نصر الله، ليقع البلد في فتنة سورية لبنانية، وسنية شيعية".
أخبار لبنان
علينا
خطابنا
وإجراءاتنا
وجهودنا
كلبنانيين
التالي
دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
رعد: لن يستطيع الأعداء والمتواطئون معهم أن يفرضوا منطق التخاذل والضعف والاستسلام للعدو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-09-16
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
رياضة
2025-09-16
البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت
0
آخر الأخبار
2025-10-06
وزير الداخلية: رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السلطة السياسية ووحدة اللبنانيين
آخر الأخبار
2025-10-06
وزير الداخلية: رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السلطة السياسية ووحدة اللبنانيين
0
آخر الأخبار
2025-10-05
بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا لجهود توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة
آخر الأخبار
2025-10-05
بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا لجهود توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة
0
أخبار دولية
2025-09-19
إيران: إجراءات الترويكا الأوروبية تقوض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية
أخبار دولية
2025-09-19
إيران: إجراءات الترويكا الأوروبية تقوض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
0
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
0
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
0
أخبار لبنان
06:51
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية
أخبار لبنان
06:51
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:05
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
خبر عاجل
04:05
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
0
أخبار دولية
06:36
كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"
أخبار دولية
06:36
كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"
0
أخبار لبنان
06:35
جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك
أخبار لبنان
06:35
جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك
0
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
0
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
0
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
0
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
2
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
3
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
4
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
6
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
7
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
8
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More