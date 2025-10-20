الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

النائب برو: علينا أن نوحد خطابنا وإجراءاتنا وجهودنا كلبنانيين

أخبار لبنان
2025-10-20 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
النائب برو: علينا أن نوحد خطابنا وإجراءاتنا وجهودنا كلبنانيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
النائب برو: علينا أن نوحد خطابنا وإجراءاتنا وجهودنا كلبنانيين

 شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو على أن "أمامنا كلبنانيين مسؤولية تكمن بتوحيد الخطاب داخل لبنان، من نواب ووزارء وإعلام وأجهزة أمنية وغيرها، لنقول لكل العالم، إن لبنان طبّق ما كان مطلوباً منه في اتفاق قرار 1701، وأن العدو الإسرائيلي لم ينفذ أي التزام مما جرى الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن هناك بعض القوى والمسؤولين في لبنان لا يتبنون هذه السردية، وحوّلوا المقاومة إلى سبب وذريعة من أجل أن يعتدي العدو على لبنان، وبالتالي، أمامنا مسؤولية كلبنانيين أن نوحد خطابنا وإجراءاتنا وجهودنا، كي نستطيع أن نواجه هذه الاعتداءات".

كلام النائب برو جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد على طريق القدس "عبد الله حافظ مشرف شمص" في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، وذلك في مجمع الإمام العسكري في الكفاءات، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء وجمع من الأهالي.

ودعا النائب برو البعض "في لبنان إلى وقف التفاعل مع الضغوط الدولية، لأنه لا يجوز أن يبقى البعض متفاعلاً معها من خلال الضغط على كتاب العدل أو على تاجر أو صناعي أو غيرهم كما حصل في القرارات الأخيرة التي أصدرها مصرف لبنان، بحيث أن كل من ينتمي إلى هذه المقاومة وكل من كان له بصمة في مواجهة العدو الإسرائيلي، هو شخص غير مرغوب به في لبنان، وتسقط عنه حقوقه المدنية".

ولفت النائب برو إلى "أن لبنان ممثل بالعديد من الدول، وفي كل دولة هناك بعثة رسمية وقنصلية تتحدث باسم لبنان وتحمل همومه وتدافع عنه في الخارج، ولكن لغاية الآن لم يصدر أي تعميم أو قرار من قبل رئيس السلك الدبلوماسي ألا وهو وزير الخارجية اللبنانية، يوجّه فيه السلك الدبلوماسي في الخارج، لكي يحمل هموم لبنان ويدافع عنه، ويبرز حجم الإدانة للعدو الإسرائيلي، وبالتالي على وزير الخارجية اللبنانية أن يتحمّل هذه المسؤولية، وأن يكون رأس حربة في هذه المرحلة، لا سيما وأن البعض أكد بأن المواجهة في هذه المرحلة لها بعد سياسي ودبلوماسي، ولذلك نحن نطالبكم بما وضعتم أنتم أنفسكم به".

وقال النائب برو:" إن ما رأيناه في آخر بيان صادر عن أحد أعضاء لجنة "الميكانيزم"، يؤكد بأنها تحولت من لجنة راعية وساهرة على تطبيق وقف إطلاق النار، إلى لجنة إحصاءات تعد وتحصي عدد الصواريخ والأسحلة التي يتسلمها الجيش اللبناني في لبنان، وهذا ليس دورها ولا حتى دور المجتمع الدولي الذي قدّم نفسه أنه فريق حاضر ليرعى هذا الاتفاق، وليس لعد الأسحلة التي يتسلمها الجيش اللبناني".

وأشار النائب برو إلى "أن البعض في لبنان يحاول أن يسلط الضوء على زاوية من زوايا الضعف في هذا المجتمع، ولا يريد أن يرى بهذه الأمة نقاط القوة، ولا ثبات عوائل الشهداء وصبر الجرحى وتقديم الدماء، بل هؤلاء يلاقون في بعض المواقف والعبارات مصالح الدول المعادية لهذا البلد، وخاصة العدو الإسرائيلي، الذي فشل في حرب الـ66 يوماً على المستوى البري، بحيث أنه لم يستطع أن يدخل إلى القرى الحدودية، وأن يحقق كل أهدافه".

وأوضح النائب برو أنه "بمجرد أن منعنا العدو الإسرائيلي من الدخول برياً إلى قرى الشريط الحدودي خلال الحرب، فهذا يعني أن العدو لم يُكتب له النصر في كل المجالات والميادين، وبالتالي، حاول أن يدخل إلى طاولة المفاوضات من خلال فرض شروطه، ولكنه فشل، وحاول أن يدك إسفين الفتنة بين الجيش اللبناني والمقاومة من خلال بعض السرديات وما يقدمه عبر المجتمع الدولي، ولكنه فشل، وحاول أن يقدم الفتنة وبعض المواد التي تثير النعرات بيننا وبين الأخوة في حركة أمل من خلال إبراز التمايز، ولكنه فشل فشلاً ذريعاً، وحاول أن يقيم الفتنة بين السنة والشيعة، وكذلك فشل".

وختم النائب برو : "جميعنا سمع بالخلية الأمنية التي تم اعتقالها من قبل الأمن العام اللبناني، ولكن من يتأمل في اعترافات هذه الخلية التي كانت تنوي القيام بتفجيرات محلية ميدانية، يعلم أن العدو الإسرائيلي يحاول ويسعى دائماً أن يغذي الفتنة السنية الشيعية، معتبراً أن العدو الذي يمتلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ويستطيع أن يقوم بعمليات التفجير من خلال المسيرات وغيرها بدون اللجوء إلى العامل البشري، استخدم هؤلاء المأجورين من أجل إشعال فتيل الفتنة بين السوريين واللبنانيين، بحيث أن هذه المجموعة التي كانت تود التفجير، كانت ستصدر بياناً تتبنى به العملية، لتقوم بعد ذلك ردات الفعل من قبل جمهور المقاومة ومحبي سماحة السيد نصر الله، ليقع البلد في فتنة سورية لبنانية، وسنية شيعية".

أخبار لبنان

علينا

خطابنا

وإجراءاتنا

وجهودنا

كلبنانيين

LBCI التالي
دريان التقى السفير السعودي: التشديد على دعم الجيش لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
رعد: لن يستطيع الأعداء والمتواطئون معهم أن يفرضوا منطق التخاذل والضعف والاستسلام للعدو
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-09-16

البطل اللبناني الدولي في كمال الأجسام أيمن برو عاد إلى بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

وزير الداخلية: رئيسا الجمهورية والحكومة والوزراء حريصون على وحدة الحكومة ووحدة السلطة السياسية ووحدة اللبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-05

بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا لجهود توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-09-19

إيران: إجراءات الترويكا الأوروبية تقوض "بشكل خطير" الجهود الدبلوماسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:12

لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
06:51

سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:05

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا

LBCI
أخبار دولية
06:36

كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"

LBCI
أخبار لبنان
06:35

جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك

LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـDivas تلتقي في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد

LBCI
أخبار دولية
13:25

ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة

LBCI
أخبار دولية
13:13

تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر

LBCI
خبر عاجل
13:47

معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
خبر عاجل
13:31

الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
خبر عاجل
12:02

تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
07:56

القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More