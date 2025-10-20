مخزومي: توجهت بكتاب إلى مكتب مفتي الجمهورية لطلب التكفل بإعمار جامع الحسنين المعروف بمسجد التوبة

توجه النائب فؤاد مخزومي بكتاب إلى مكتب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، لطلب التكفل بإعمار جامع الحسنين المعروف بمسجد التوبة.وكتب، بحسب منشور على منصة "إكس": "عطفًا على زيارتنا لسماحتكم على رأس وفد من منتدى حوار بيروت مؤخرا، وتعهدنا بإعمار جامع الحسنين المعروف بمسجد التوبة، نتقدم إليكم بكتابنا هذا لتجديد تعهدنا ورغبتنا بالتكفل في إعمار المسجد على نفقتنا الخاصة، خدمة لأهل المنطقة الكرام. نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بالخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام هذا المشروع المبارك، وبتحديد الشخص أو الجهة التي ينبغي التواصل معها لمتابعة التفاصيل العملية والإدارية ذات الصلة".