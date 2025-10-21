الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
23
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دعوة من السفير السعودي للبنان للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠
أخبار لبنان
2025-10-21 | 03:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دعوة من السفير السعودي للبنان للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠
قدم السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري دعوة لمشاركة لبنان في إكسبو الرياض ٢٠٣٠، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من ١ تشرين الاول ٢٠٣٠ وحتى ٣١ آذار ٢٠٣١، تحت شعار "استشراف المستقبل".
وتعتزم المملكة العربية السعودية تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغد مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخّر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم، وذلك عبر ثلاث مواضيع فرعية للمعرض: تقنيات مبتكرة، وحلول مستدامة، ومجتمعات مزدهرة.
أخبار لبنان
السفير
السعودي
للبنان
للمشاركة
إكسبو
الرياض
التالي
بالجرم المشهود... توقيف مروِّجَي مخدّرات في الزلقا
الدويهي: كتلة "تحالف التغيير" قررت عدم خوض انتخابات أمانة سرّ مجلس النواب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-22
المفتي قبلان تلقى دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين نصرالله وصفي الدين
أخبار لبنان
2025-09-22
المفتي قبلان تلقى دعوة للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى للشهيدين نصرالله وصفي الدين
0
أخبار لبنان
2025-09-12
افرام يستقبل سفير سلطنة عُمان… دعوة للمشاركة في ملتقى الصناعة
أخبار لبنان
2025-09-12
افرام يستقبل سفير سلطنة عُمان… دعوة للمشاركة في ملتقى الصناعة
0
أخبار لبنان
2025-10-09
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
أخبار لبنان
2025-10-09
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
0
أخبار لبنان
2025-10-13
سلام هنأ الفلسطينيين وجهود ترامب ودعا الاشقاء والاصدقاء مشاركة لبنان العمل من اجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
2025-10-13
سلام هنأ الفلسطينيين وجهود ترامب ودعا الاشقاء والاصدقاء مشاركة لبنان العمل من اجل وقف الاعتداءات الاسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:39
مخزومي: المستثمر يريد توافر عوامل تشجعه على الاستثمار
أخبار لبنان
06:39
مخزومي: المستثمر يريد توافر عوامل تشجعه على الاستثمار
0
أخبار لبنان
06:24
قرار لوزيري الإقتصاد والزراعة بتكليف فريق عمل مشترك مهمته التنسيق مع الجمارك ومركز الحجر الصحي الزراعي في المرفأ
أخبار لبنان
06:24
قرار لوزيري الإقتصاد والزراعة بتكليف فريق عمل مشترك مهمته التنسيق مع الجمارك ومركز الحجر الصحي الزراعي في المرفأ
0
أخبار لبنان
05:58
باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان
أخبار لبنان
05:58
باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:10
بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية
آخر الأخبار
04:10
بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية
0
آخر الأخبار
05:25
انتهاء الجلسة النيابية
آخر الأخبار
05:25
انتهاء الجلسة النيابية
0
آخر الأخبار
03:27
قسطنطين للـLBCI: اسرائيل تريد انشاء منطقة منزوعة الشعوب على حدودها يقام فيها مناطق اقتصادية
آخر الأخبار
03:27
قسطنطين للـLBCI: اسرائيل تريد انشاء منطقة منزوعة الشعوب على حدودها يقام فيها مناطق اقتصادية
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
0
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
0
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
2
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
5
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
6
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
8
أخبار لبنان
08:16
بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟
أخبار لبنان
08:16
بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More