LBCI
LBCI

دعوة من السفير السعودي للبنان للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠

أخبار لبنان
2025-10-21 | 03:11
دعوة من السفير السعودي للبنان للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠

قدم السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري دعوة لمشاركة لبنان في إكسبو الرياض ٢٠٣٠، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من ١ تشرين الاول ٢٠٣٠ وحتى ٣١ آذار ٢٠٣١، تحت شعار "استشراف المستقبل".

وتعتزم المملكة العربية السعودية تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغد مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخّر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم، وذلك عبر ثلاث مواضيع فرعية للمعرض: تقنيات مبتكرة، وحلول مستدامة، ومجتمعات مزدهرة.















