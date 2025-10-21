وزير الزراعة: مخزون السمك في لبنان جيد رغم التحديات

نشر وزير الزراعة نزار هاني عبر حسابه على منصة "إكس"، صوراً عن لقائه فريق عمل سفينة الابحاث التركية التي تعمل على التقييم الدوري لمخزون السمك في لبنان بالتعاون بين وزارة الزراعة والفاو واللجنة العامة للمصايد في البحر الأبيض المتوسط (GFCM) والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS).



وقال: "المخزون السمكي في لبنان جيد رغم كل التحديات التي تواجه بحرنا المتوسطي. وهذا التقييم يتم للمرة الرابعة ٢٠٢١-٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٥".