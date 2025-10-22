الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتفاق بين "الطاقة" و"الصناعيين" لتخزين المحروقات مقابل صفر رسوم

أخبار لبنان
2025-10-22 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتفاق بين &quot;الطاقة&quot; و&quot;الصناعيين&quot; لتخزين المحروقات مقابل صفر رسوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اتفاق بين "الطاقة" و"الصناعيين" لتخزين المحروقات مقابل صفر رسوم

 وقّع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في حضور ومسعى من وزير الصناعة جو عيسى الخوري على اتفاق مع جمعية "الصناعيين اللبنانيين" ممثلة برئيسها سليم الزعني يسمح لها بتخزين مشتقات نفطية بمواصفات مطابقة لمواصفات LIBNOR في خزنات تابعة لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني مقابل صفر رسوم على التخزين تطبيقا للقرار رقم 66 تاريخ 20/5/2004 والقرارات ذات الصلة. الامر الذي يسمح للصناعيين الاستيراد شرط أن تكون المواد المستوردة مخصصة حصراً للصناعة.

الصدي

وأكد الوزير  الصدي في كلمته "أن هذه الخطوة هي تأكيد على أهيمة دعم قطاع الصناعة في لبنان، لأنه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وحاضن لآلاف العائلات اللبنانية"، مضيفا: "بنجاحاته وجودة إنتاجه يقدم هذا القطاع صورة مشرقة للبنان في العالم. كما أن الصناعيين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة في هذا البلد يستحقون ان نقف الى جانبهم".

وأشار أيضا الى "أنها ثمرة تعاون مع وزير الصناعة الصديق جو عيسى الخوري"، كلانا يؤمن بالعمل التكاملي بين الوزارات وبالقدرات اللبنانية التي هي الأساس في أي نهوض وتعاف للبلد وهذا ما نسعى اليه من خلال مشاركتنا في هذه الحكومة".                          

وختم الصدي بالقول: "كل الدعم للصناعة الوطنية وكل الامل بمستقبل افضل للبنان".

عيسى الخوري

وشدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على "أن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى في مسار سنستكمله عبر خطوات إضافية، بهدف خفض كلفة الإنتاج على الصناعيين، وهي واحدة من خطوتين او 3 سنقوم بها". 

كما جدّد التأكيد "ان القطاع الصناعي هو قطاعٌ سيادي بامتياز، لذا يسعى الى مساندته وهذا يبدأ عملياً بخفض كلفة الإنتاج"،  معلنا انه تابع المفاوضات مع جمعية الصناعيين عن كثب".، وتوجّه بالشكر الى وزير الطاقة "الصديق جو صدّي على الجهد الكبير الذي بذله لإنجاح هذه الخطوة".

الزعنّي

وأشار الزعنّي الى  أنهم "كصناعيين إستبشروا خيرا بتشكيل هذه الحكومة لأن وزراءها آتون من قطاعات يدركون عبرها مدى التعب الذي يتكبده المستثمر في لبنان زالعوائق والصعاب التي يواجهها، مضيفاً: "نجحت الصناعة رغم الازمات والظروف الصعبة منذ 50 سنة حتى اليوم وخصوصاً منذ العام 2019 بالاستمرار بالاستثمار في لبنان وخلق فرص عمل لألاف الشباب والحد من هجرتهم وإستفادة الوطن من طاقاتهم. صمدنا وساهمنا بصمود الاقتصاد اللبناني".

تابع: "هذه الخطوة تعكس بعد نظر الوزيرين مشكورين وهي ستساعدنا على تخفيف كلفة الإنتاج وتالياً تخفيف أسعار المنتجات على المواطنين مع الحفاظ على جودتها. كما تساهم بمساعدة المنتج اللبناني على المنافسة في الأسواق العالمية لأن رفع أسعار المنتجات اللبنانية يقضي على التصدير". 

وشدد الزعني على "ان هذه المحروقات هي حصرياً للقطاع الصناعي ولكن القطاع الصناعي الشرعي الذي يقوم بكل ما هو مترتب عليه تجاه الدولة أي المسجل وفق القوانين والذي يسدد ما يتوجب عليه من رسوم وضرائب ويسجل عماله في الضمان. كما اكد أنها لن توزع بشكل مفتوح بل ستراقب الجمعية الموضوع كي لا يكون هناك أي إستغلال لهذا القرار وكي تضمن تخفيض الأسعار عن المواطنين".

أخبار لبنان

"الطاقة"

و"الصناعيين"

لتخزين

المحروقات

مقابل

LBCI التالي
لجان المساعدين القضائيين أعلنت الاعتكاف الشامل والتحذيريّ
قبلان: الحل بلبننة القضايا الانتخابية بعيداً من الإستثمار بلعبة الثأر والخيارات الخارجية الصادمة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-10

روسيا تعلن استهداف منشآت طاقة في أوكرانيا تغذّي "المجمّع الصناعي العسكري"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

إجتماعات لوزير الطاقة مع "كهرباء فرنسا" و"توتال"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

شركة OMT أطلقت حملة صفر رسوم للتشجيع على الدفع الرقمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-17

أيام معدودة تمنحها إسرائيل لـ"حماس" مقابل تسليمها بقية الجثث

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:33

بلد عربي يشهد على جريمة مروعة... هذا ما فعله بأبنائه الـ7 ثم أطلق النار على نفسه!

LBCI
أخبار لبنان
09:32

الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين

LBCI
أخبار لبنان
10:05

كنعان: منعنا شطب ودائع الناس وفرضنا قانون استرداد الودائع في لجنة المال وعلى طاولة صندوق النقد

LBCI
صحة وتغذية
09:16

منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار لبنان
12:47

مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:45

بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن

LBCI
صحف اليوم
00:19

إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More