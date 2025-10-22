وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، على التوالي النواب: نبيل بدر، جهاد الصمد، نزيه متى، وغادة أيوب.



وخلال اللقاءات، تم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية، إضافة إلى التحضيرات الجارية في الوزارة للاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل.



كما استقبل الوزير الحجار سفير لبنان في سوريا هنري قسطون، وجرى التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين لبنان وسوريا.



وكذلك، استقبل محافظ النبطية هويدا الترك. وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون إدارية وإنمائية تتعلق بالمحافظة.



ثم التقى رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف، وتم التداول في ملفات إنمائية خاصة بالقضاء.



واستقبل أيضا وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة هنري أبو صعب، وكان تشديد على "أهمية التواصل مع الاغتراب اللبناني وتعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك".