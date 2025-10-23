وزير العدل يبحث مع وفد قضائي فرنسي تعزيز التعاون في مكافحة الفساد والإرهاب

بحث وزير العدل عادل نصار في مكتبه مع وفد قضائي فرنسي رفيع المستوى برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو السيدة لورلين بيريفيت Laureline Peyrefitte، والمدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت Jean-Francois Bonhert ، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين Olivier Christen وعدد من القضاة الفرنسيين، وبحضور السفير الفرنسي في لبنان إيرڤيه ماغرو Hervé Magro ومستشارتي وزير العدل المحاميتين لارا سعادة ورينه صفير، في تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا وسبل تقديم الدعم والخبرات في قضايا الفساد ومكافحة الإرهاب كما تناول أهمية تفعيل عمل النيابات العامة.

ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق بين وزارة العدل اللبنانية والسفارة الفرنسية في بيروت.