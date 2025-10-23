كنعان من بعبدا: إسترداد الودائع أساس الحل المالي والسيادي في لبنان

اكد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا ان "لبنان موجود على طاولة القرار، ولديه رئيس متمسك بسيادة لبنان، والاستقرار، وحقوق الشعب، وهو يحظى بتقدير اللبنانيين والمجتمع الدولي. وقد تحقّق تقدم في الملف المالي والتعافي، ليصبح استرداد الودائع مفتاح الحل وأساسه".



واشار الى ان "قانون الفجوة المالية هو قانون استرداد الودائع، والتفاوض قائم بشأنه على المستوى الحكومي ومع صندوق النقد الدولي، ونحن جاهزون في مجلس النواب عند وصول المشروع إلينا، بهدف حفظ حقوق اللبنانيين".



