دريان استقبل الجروان داعما رسالة التسامح والسلام وبحث في تعزيز العلاقات مع سفير ألمانيا

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد الجروان الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا عرضا لفضيلته عما تحمله رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام وكان ضروريا ان نتوقف في دار الفتوى ونعرض على سماحته رؤية المجلس العالمي للتسامح وما لمسناه من سماحته بأن هناك رؤية داعمة للمحبة والسلام ودعم ودفع مسيرة المجلس على ما نتمناه وخصوصاً الشعب اللبناني المحب للحياة والسلام وشعب يتطلع الى رؤية متفاعلة مع المجتمع الدولي لذلك توقفنا في دار الفتوى لنسمع ونأخذ بنصائحه ودعمه للعمل الداعم لنشر قيم التسامح والسلام وهذه كلها تعطي رسالة بأن الشعب اللبناني بكل مكوناته إيجابي لذلك لا بد ان نكون متفاعلين مع هذه الإيجابية وإن شاء الله تستمر هذه اللقاءات وبخاصة ما سمعناه من سماحته بأن دار الفتوى داعمة للمجلس".



واستقبل المفتي دريان سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وتناول البحث في الأوضاع العامة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.