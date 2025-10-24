الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة

أخبار لبنان
2025-10-24 | 00:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة

رد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على رئيس مجلس النواب نبيه بري، كاتبا على منصة اكس: "دولة الرئيس، بأي قاموسٍ تُعتبر ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من كل الطوائف والمناطق، ومن دون أي تمييز، حقَّهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم "عزل طائفة"؟".

واعتبر الجميّل أن "من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة، ويتمسّك بسلاحه وبارتباطه الأيديولوجي بإيران، رغم تخلّيها عنه في أصعب الأوقات".

وقال: "بكل الأحوال، رأيُك لا يمنحك الحق في منع المجلس من حسم هذا النقاش بجلسة عامة. فالمجلس، هو الذي يُمثّل جميع اللبنانيين، وهو من يملك القرار".
 

أخبار لبنان

سامي الجميّل

بري

المغتربين

LBCI التالي
بلاسخارت: الأمم المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية وشعبها سعياً لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع
مصادر دبلوماسية غربية لـ"اللواء": الجو الدولي يشير الى انزعاج من الحكومة اللبنانية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

النائب سامي الجميل: نعتبر هذه الجلسة ضربة قاضية وإقصاءً مقصودًا للإغتراب وموقفنا واضح بأن انتخاب الـ6 عزل للإغتراب

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

النائب سامي الجميل لـ #جدل : من المستحيل كان أن يمعن لبنان بقيادة تعمل لصالح لبنان والحواجز أمامنا اليوم صغيرة وحصر السلاح ليس لمصلحة فريق بل لمصلحة اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-24

"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها

LBCI
خبر عاجل
2025-09-26

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:10

بطوافة لـ"اليونيفيل"... جولة لوزير الخارجية على القرى الحدودية

LBCI
أمن وقضاء
02:55

قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم

LBCI
أخبار لبنان
02:50

الرئيس عون استقبل 3 سفراء عُيّنوا في الخارج: للاهتمام بشؤون الجاليات اللبنانية والسهر على تلبية احتياجاتها

LBCI
أخبار لبنان
02:25

باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

اجتماع في سرايا طرابلس لمجلس الأمن الفرعي بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار

LBCI
أخبار دولية
01:36

وزيرة الاقتصاد الألمانية تزور كييف لدعم قطاع الطاقة الأوكراني

LBCI
أخبار دولية
01:30

فنزويلا تتعهد بـ"إفشال" أي عملية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ضدها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:25

باسيل: السائد هو الإفلات من العقاب وقضايا انفجار المرفأ والتدقيق الجنائي وأموال المودعين لا تزال من دون محاسبة

LBCI
أخبار دولية
16:43

ترامب: إسرائيل "لن تفعل شيئا" في الضفة الغربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:26

التأمين بكبسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

إنخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
15:56

توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
منوعات
05:28

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

LBCI
خبر عاجل
05:54

غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More