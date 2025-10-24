وفاة مواطنة سقطت عن سطح مبنى في زوق مكايل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بسقوط المواطنة ك. م (55 عامًا) عن سطح مبنى في زوق مكايل، ما أدى إلى وفاتها على الفور.



وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وبدأت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.



ونقل عناصر الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية.