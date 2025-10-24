جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن التبادل الأمني بين لبنان وسوريا ضروري، قائلًا: "نريد علاقات طبيعية من دولة إلى دولة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الخصوصيات بين لبنان و سوريا".



وأوضح في لقاء مع "الإخبارية السورية"، أن هناك بعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ ولم ترَ سقوط بشار الأسد وسقوط حزب البعث.



وذكر جنبلاط أن والده رفض نظرية تحالف الأقليات وكان ذلك سبب إغتياله.



وفي سياق متصل، أشار جنبلاط الى أن كلمة "أخطاء" لوصف ما حصل في السويداء "ضعيفة"، وأن هناك جرائم من كل الجهات.



وقال: "يجب إيجاد صيغة يتفق فيها أهل السويداء مع الحكم السوري وكل تلك الأمور تُحلّ بعد الاقتصاص من المرتكبين".



وأضاف: "وصل البعض منهم إلى تغيير الإسم التاريخي للسويداء وعادوا بنا إلى العهد القديم وهذا تشوية للتاريخ العربي والوطني للسويداء".



وذكر جنبلاط أنه قام بواجبه الإنساني تجاه السويداء من خلال الهلال الأحمر السوري وبالتعاون مع شيخ العقل سامي أبي المنى.



في سياق متصل، أكد جنبلاط أن حزب الله كان دولة ضمن دولة، معتبرًا أن سوريا اليوم عادت إلى عروبتها.



وأوضح أن على الرئيس السوري ومعاونيه ووزير خارجيته العمل من خلال دبلوماسيتهم للحفاظ على وحدة سوريا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن العودة إلى الحكم المركزي القديم.



ولفت الى انه "على الحكم السوري الاستفادة من شبكة العلاقات التي بناها مع تركيا والسعودية وقطر لمواجهة المشروع الصهيوني التاريخي الذي يريد تفتيت المنطقة لكي يسيطر".