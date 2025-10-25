الأخبار
ناصر الدين يعلن البدء بإعادة إعمار مستشفيات الجنوب

أخبار لبنان
2025-10-25 | 04:21
ناصر الدين يعلن البدء بإعادة إعمار مستشفيات الجنوب
ناصر الدين يعلن البدء بإعادة إعمار مستشفيات الجنوب

أعلن وزير وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين بدء إعادة الإعمار في مستشفيات الجنوب التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وقال: "حين قررنا بما نمثل أن نشارك في هذه الحكومة، فذلك كان وفق أصول ووفق بيان وزاري واضح في ما يتعلق بصد العدوان، وتعزيز دور الجيش لحماية الوطن، واستعادة الأسرى، ووقف الاحتلال، والعمل على تحرير الأرض، وإعادة الإعمار، فهذا أبرز ما تضمنه البيان الوزاري، وهذا جوهر مشاركتنا في الحكومة، وهذا التزام قطعته الدولة والحكومة، وبالتالي، نحن نتبنى الأفكار والآراء، ونحن وزراء فاعلون في هذه الحكومة على حقائب وزارية خدماتية، ولكن أيضاً يعنينا الناس وإعادة الإعمار ورد الاحتلال، ولأننا لا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي، فإننا نعلن في وزارة الصحة، بدء إعادة الإعمار في مستشفيات الجنوب التي تضررت بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وندعو كل الوزراء الأخوة، إلى المبادرة، فبلدنا نبنيه ونحميه سوياً، ونلتزم به سوياً، واستشهدنا عليه سوياً من شهداء للجيش اللبناني والمقاومة".

كلام ناصر الدين جاء خلال احتفال تأبيني أقامته مديرية الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية لشهدائها في منطقة بيروت، برعاية وزير الصحة، وذلك في مجمع أهل البيت في الجناح تحت عنوان "رسل الإنسانية الأوفياء".

وقال وزير الصحة: "إن الأخوة في الدفاع المدني حملوا نداء الإنسانية بثوب أبيض في مستشفى، وببزة صفراء ورمادية على نقاط العدوان، الذي لم يوفر بشراً ولا حجراً ولا مسعفاً ولا طبيباً ولا سيارة إسعاف ولا صليب أحمر ولا أي سيارة تحمل إشارة الإنسانية، فكيف لإسرائيل أن توفّر وترحم وهي ماضية في عدوانها"، مشيراً إلى أنه "في كل شرائع الدول والأمم، تُحيّد سيارة الإسعاف والإطفاء عن الاستهداف، وهذا موجود في العديد من المعاهدات الدولية، ولكن هذا ليس بجديد على الإسرائيلي، فهو منذ تاريخ تأسيس كيانه وهو كما هو، والمجازر خير دليل، وصور الشهداء تأكيد وتأكيد".

أخبار لبنان

ركان ناصر الدين

الإعمار

مستشفيات

الجنوب

العدوان الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
07:26

الحجار بحث مع خضر في أمور إنمائية وإدارية في بعلبك الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
07:20

ضبط كميات من البندورة والألبسة المهربة

LBCI
أخبار لبنان
07:04

حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
06:56

إنطلاق برنامج إعداد المديرين في وزارة التربية

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:54

جنبلاط لـ "الإخبارية السورية": حزب الله كان دولة ضمن دولة... وبعض الجهات السياسية في لبنان لم تستوعب التاريخ

LBCI
حال الطقس
02:10

الطقس يتقلب قليلاً بين الأحد والاثنين... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
14:29

مخزومي لـ"جدل": وقف النار جاء بطلب من حزب الله لا من إسرائيل...

LBCI
خبر عاجل
15:24

معلومات للـLBCI: قوة من استقصاء جبل لبنان تلقي القبض في كمين على مروجين من آل نحلة وآل الرفاعي في محلة حي السلم وتضبط بحوزتهما كميـة كبيرة من مادة الكوكايين والباز والماريجوانا واسلحة خفيفة وقد تم تسليمهما الى الفصيلة المعنية

LBCI
خبر عاجل
15:33

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على سيارة في بلدة زوطر الغربية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح

LBCI
خبر عاجل
09:45

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا اليوم في منطقة النبطية مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
04:43

لا صحة لما يتم تداوله عن إنتشار أمني في محيط كنيسة مار مخايل والصور المتداولة معدلة بالذكاء الإصطناعي

LBCI
أمن وقضاء
09:02

اصطاد طيورًا مُهاجرة ومهدّدة بالانقراض وعرض "أفعاله" على مواقع التّواصل... هذا مصيره

