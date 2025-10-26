الأخبار
الرئيس سلام يزور المعهد الحبري الماروني في روما وسط حفاوة في الاستقبال
أخبار لبنان
2025-10-26 | 02:43
الرئيس سلام يزور المعهد الحبري الماروني في روما وسط حفاوة في الاستقبال
زار رئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فادي عساف وسفيرة لبنان لدى ايطاليا كارلا جزار، المعهد الحبريّ المارونيّ في روما، حيث استقبله رئيس المعهد المونسنيور جورج أبي سعد برفقة الكهنة الدارسين في روما.
بداية شكر المونسنيور أبي سعد، للرئيس سلام زيارته لهذا الصرح "الذي كان ولا يزال يحمل قيمة مضافة للبنان والعالم، على الصعيدين الوطنيّ والدينيّ، من خلال رجالات كبار سعوا إلى تحقيق الخير العام، وشعّت قداستهم في العالم أجمع، ومن بينهم الطوباويّ العلّامة اسطفان دويهي". كما شكر أبي سعد للرئيس سلام كلّ ما يقوم به في سبيل لبنان، عاكسًا صورة الوطن الذي نحلم به: لبنان الثقافة والانفتاح والشفافيّة.
سلام
بدوره، عبّر سلام عن سعادته بزيارة المعهد الحبريّ المارونيّ، الذي يعرف تاريخه جيّدًا، وشكر للمونسنيور أبي سعد وكهنة المعهد حفاوة الاستقبال.
وفي ختام الزيارة، قدّم المونسنيور أبي سعد هديّتَين تذكاريّتَين تخليدًا لهذه المناسبة: الأولى مجسّم للبطريرك الحويّك الذي ساهم في إعلان دولة لبنان الكبير، وسعى إلى بناء المعهد الحبريّ المارونيّ الحالي في روما، والثانية ميداليّة تحمل شعار البطريركيّة المارونيّة والعذراء مريم، كرمزٍ لهذه الزيارة. أمّا الرئيس سلام، فقد قدّم بدوره مجسّمًا لمجلس النواب اللبنانيّ كهديةٍ تذكاريّة للمعهد الحبريّ.
لقاءات
كذلك التقى سلام بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، في المعهد الحبري الأرمني في روما.
ويأتي اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس سلام إلى الفاتيكان، حيث جرى البحث في الأوضاع العامّة والعلاقات بين الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والدولة اللبنانية، إضافة إلى التحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة وسبل تعزيز التعاون لما فيه خير الوطن وأبنائه.
أخبار لبنان
المعهد
الحبري
الماروني
حفاوة
الاستقبال
التالي
وزارة الزراعة تضبط عملية تفحيم غير شرعية وتصادر آليات وثلاثة أطنان من الفحم في كسروان
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
السابق
