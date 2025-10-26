الأخبار
قبلان: الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام
أخبار لبنان
2025-10-26 | 07:24
قبلان: الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام ممن رفعوا لبنان فوق أكفّ السماوات".
وقال قبلان في نداء لكل اللبنانيين ولمن يهمّه الأمر: "صورة المشهد اليوم تضعنا أمام دولة تخنق ناسها وثوارها الوطنيين وبيئتها السيادية وتمنع عنهم قدرة البقاء ولا تهتم لأخطر إرهاب صهيوني يومي يطال أرضنا وناسنا وقدراتنا الوطنية والسيادية، وكأن الجنوب والبقاع من كوكب آخر، فلا دولة موجودة في الجنوب، ولا نية للدولة لأن تلعب دورها الوطني والسيادي بالجنوب، ولا برامج وطنية لمساندة أهم جبهة سيادية بهذا البلد، ولا إغاثة تضامنية رغم الأثمان الهائلة التي دفعها أهل الجنوب والمقاومة من أجل الوحدة اللبنانية والعائلة الوطنية، ولا إعلام أو دبلوماسية تليق بمن استردّ لبنان من الصهاينة وحرّر العاصمة بيروت واستنقذ لبنان، بل لا مشاريع أو نيّة مشاريع تعكس هوية هذا البلد وطبيعة نشأته ومسؤولياته وواقع ميثاقيته وما يلزم على تكوينه التاريخي وصيغته المعاصرة، بل سياسة رسمية وظيفتها العرقلة ومعاقبة من يريد القيام بترميم داره".
وأضاف: "وأمام عشرات الآلاف من الجنوبيين وغيرهم الذين ما زالوا مهجرين بلا بيوت لا شيء عند السلطة إلا مزيد من الخنق والتحريض والمنع بألف طريقة وطريقة، وبكل وجع: هناك من يعيد توظيف السلطة بهذا البلد لتكون ضد شعبها ورعيتها، وهذا أمر خطير للغاية. ولمن يرى المنطقة بالعين الأميركية الإسرائيلية أقول ستتفاجأ بأنّ الأمر ليس كذلك، وما تفعله الآن سيبقى برسم التاريخ المرّ، والمسامحة مهمة إلا بقتل وعزل وإضعاف أهل الجبهة التي لولاها لما بقي لبنان".
ولفت قبلان الى أنه لا يزال يعوّل على صرخة وطنية خاصة ممن احتلوا الشاشات الوطنية السابقة، والحياد عن مصالح لبنان أمر كارثي، والتاريخ يكتبه التاريخ الذي سبق.
وأكد أن الشيعة لم يقصّرو أبداً بحق لبنان رغم أنهم الطائفة المغبونة على مرّ التاريخ، معتبرا أنه لا بد من الشروع بتصحيح السياسات الوطنية والإغاثية بهذا البلد لأنّ هناك طائفة بأمّها وأبيها تتعرض للإعدام بكل أشكاله الظاهرة والخفية.
وقال: "لن نموت أو ننسحب أو نتنازل لأننا الطائفة التي تجرعّت التاريخ من أجل أوطانها وناسها ومواثيقها وعقيدتها الأخلاقية، وهي التي أثبتت بضريبة الدم وبحر الأشلاء طيلة التاريخ أنّ المسيحي والمسلم ذمة واحد لوطن واحد، وأنّ الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام ممن رفعوا لبنان فوق أكفّ السماوات".
