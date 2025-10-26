الأخبار
وزير الإعلام: بين قطر ولبنان صلةُ وجدان

أخبار لبنان
2025-10-26 | 08:49
وزير الإعلام: بين قطر ولبنان صلةُ وجدان

رأى وزير الإعلام بول مرقص أنّ "قطر تبقى منارة حوار في زمن الانقسام وركيزة أمل في زمن العواصف ومركزًا لصناعة مستقبل عربيّ مشرق.

وكتب في صحيفة "الوطن" القطرية، لمناسبة زيارته الدوحة بدعوة رسمية: "قطر ليست مشروع دولة ناجحة فحسب بل مشروع بناء مستمر في الإنسان والسياسة والاقتصاد والازدهار والإعمار، والأهمّ، في السلام".

 

واعتبر أنها "نقطة التقاء وملاذ آمن للحوار، وقوتها ليست فقط في العتاد ولا في المساحة، بل في ديبلوماسيتها الناعمة التي تعمل بصمت وتصنع الفرق، فتأتي بالحلول وتضع المبادرات".

 

وقال: "اليوم، وأنا في زيارة أخويّة للدوحة، أحمل في قلبي تقديرًا كبيرًا لهذه الأرض الكريمة، وامتناناً لقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل".

 

وأضاف: “بين قطر ولبنان صلةُ وجدان، وقيمٌ مشتركة وأعتزّ بما تقدّمه قطر من دعم ورعاية للجالية اللبنانية على أرضها، التي وجدت فيها بيتاً ثانياً، وأرضاً للأمان والأحلام والفرص".

LBCI
أخبار لبنان
12:59

الجيش الإسرائيليّ: القضاء على تاجر أسلحة في حزب الله والمندوب المحليّ في البياضة

LBCI
أخبار لبنان
12:47

وزير الصناعة: حصرية السلاح شرطٌ لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
12:47

كتلة تحالف التغيير قررت عدم حضور جلسة الثلاثاء

LBCI
أخبار لبنان
11:16

مخزومي شكر الحجار وزيدان وعبود على حل أزمة الإنارة في نفق سليم سلام

