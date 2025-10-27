الأخبار
رعد: المقاومة ستواصل واجبها الوطني حتى تُثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية
أخبار لبنان
2025-10-27 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رعد: المقاومة ستواصل واجبها الوطني حتى تُثبت الدولة قدرتها على القيام بواجبها في الدفاع والحماية
شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على "ضرورة أن يدرك البعض في لبنان أن هدف العدو هو ابتلاع لبنان بمن هم أنفسهم فيه، وهو يختلق الذرائع تلو الأخرى لتحقيق هذا الهدف". واعتبر أن "على اللبنانيين جميعاً أن يتوحدوا في موقفهم لمنع العدو من تحقيق أهدافه، خصوصاً أن أهم عقبات التغوّل الصهيوني في العدوان، هو وحدة الموقف اللبناني، وتماسك جبهة لبنان الداخلية، وأن أهم دوافع التفلّت والتوحّش الإسرائيلي، هو انقسام اللبنانيين حول الموقف من اعتداءاته".
وقال: "ما يجب على كل القوى والفئات السياسية المحلية أن تلتزمه وتأخذه في الاعتبار لمصلحة بلدنا وشعبنا، هو أن لا نمنح العدو فرصة الاستثمار على خلافاتنا الداخلية، حتى لا يتجرأ على التمادي ضد بلدنا، وليكن واضحا، أن المقاومة التي انطلقت أساسا نتيجة قصور الدولة عن حماية شعبها وبلدها، ستواصل واجبها الوطني، حتى تُثبت الدولة قدرتها وجهوزيتها للقيام بواجبها في الدفاع والحماية الوطنية، وحين تُناقش الاستراتيجية الشاملة للأمن والدفاع الوطني، يتحدد مجدداً موقع المقاومة ودورها الضروري التكاملي في تلك الاستراتيجية مع أدوار القوى والمؤسسات الأخرى في البلاد".
أخبار لبنان
محمد رعد
لبنان
المقاومة
التالي
وزير الاعلام نعى بسام براك: بصمته ستبقى شاهدة على مهنيته
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
السابق
