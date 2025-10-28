بعثة الاتحاد الأوروبي دانت استهداف "اليونيفيل": لضرورة احترام جميع الأطراف وقف إطلاق النار

دانت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مرة أخرى وحدة تابعة لليونيفيل في 26 تشرين الأول 2025.واعتبرت في بيان، أن هذه الحادثة تعدّ الأحدث في سلسلة من الحوادث المماثلة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة.وذكّرت بضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومقراتها وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.وأكّدت البعثة مجدداً ضرورة احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار المعلن في 26 تشرين الثاني 2024 احتراماً كاملاً، داعية إسرائيل إلى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.