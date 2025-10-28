نصاب الجلسة النيابية لم يكتمل... اليكم التفاصيل

لم يكتمل نصاب الجلسة النيابية العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري اليوم، بالرغم من دخول سبعين نائبا الى مبنى البرلمان. إذ إن سبعة من نواب التغيير لم يدخلوا الى القاعة العامة وبالتالي وصل عدد مَن هم في الداخل الى ٦٣ فيما المطلوب مشاركة ٦٥.



ويعود السبب الى مقاطعة عدد من الكتل ابرزها: القوات والكتائب وتحالف التغيير ونواب مستقلين للجلسة بسبب عدم إدراج موضوع العريضة المتعلّقة بحقّ المغتربين في التصويت لمئة وثمانية وعشرين نائبا أسوة بما حصل في الدورتين الماضيتين.



وكان لافتا أنّ تكتل الاعتدال الوطني الذي كان من المقرر أن يحضر الجلسة عدَل عن الأمر في موقف اتخذه صباح اليوم.























