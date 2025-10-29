الرئيس عون: على الشركاء المتضامنين في عملية الإنتاج الوطنيّ والصناعيين تحديد المطلوب

طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من الشركاء المتضامنين في عملية الإنتاج الوطنيّ والصناعيين تحديد المطلوب للنهوض بالقطاع.



وأكّد، ضمن كلمة له في افتتاح معرض الصناعة اللبنانية لعام 2025، أنّه على علم بمشاكل المصانع من حيث الطاقة والاتصالات والانتاج وبنية النقل.



وشدد على وجوب معالجتها تدريجيًا.



وحيّى صمود الصناعيين في وسط المشاكل التي تمر بها البلاد.



وقال عون: "الظروف التي نعيشها تفرض علينا كمسؤولين وصناعيين مسؤوليات إضافية".



وأضاف: "يهمّني أن نضع الأطر الضامنة لجهودنا من حيث مواكبة العصر رغم جغرافيتنا المحدودة".