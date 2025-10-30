القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ

مواقف الاغتراب اللبنانيّ من قانون الانتخاب مازالت متفاوتة، القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق وماكينتها الانتخابية انطلقت بصرف النظر عمّا اذا كان الحزب سينجح في ابطال مادتي 112 و122 من قانون الانتخاب.